O feriado de Páscoa vai intensificar o movimento de passageiros nos aeroportos e terminais rodoviários de São Paulo, além de aumentar o trânsito nas principais estradas que levam ao litoral, interior e a outros estados. A movimentação nesta quinta-feira, véspera do fim de semana prolongado, cresceu a partir do início da tarde.

Nas estradas, a previsão foi de mais de 1,8 milhão de veículos nas rodovias paulistas com acesso à Região Metropolitana de São Paulo, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O trânsito continuou intenso até a noite e o início da madrugada. Nesta sexta-feira, o movimento será intenso a partir das 7h.

São estimados entre 250 mil e 305 mil veículos seguindo em direção ao litoral paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. O maior fluxo de veículos na descida é aguardado para a sexta-feira, concentrado no período da manhã.

No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que leva ao litoral norte paulista e é usado como ligação para o Rio de Janeiro, devem passar entre 804 e 829 mil veículos. Para o interior, são esperados 690 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 512 mil veículos.

Rodoviárias têm movimento intenso

Os três terminais rodoviários da capital paulista, Tietê, Barra Funda e Jabaquara, devem receber mais de 583 mil passageiros. Os destinos mais procurados são o sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Curitiba, além de interior e litoral paulista. Serão disponibilizados 1.326 ônibus extras.

Aeroportos operam por instrumentos

O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, espera receber 260 mil passageiros, número 19,5% maior que a média diária. A maior parte dos viajantes, 68 mil, deve passar pelo terminal. O aeroporto tem 62 programados para esta quinta, sendo que três atrasaram e nenhum foi cancelado. Os voos são operados com auxílio de instrumentos, em razão do tempo nublado na cidade.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos também opera com ajuda de instrumentos. Do início do dia até às 9h, foram registrados oito voos atrasados e nenhum cancelamento, de um total de 155 voos. O terminal não informou a estimativa de passageiros para o feriado.

