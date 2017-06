Sobreviventes afirmaram que os tripulantes do barco não forneceram coletes salva-vidas no momento de subir para fazer o passeio pela represa

Por Redação, com Reuters – de Bogotá:

Pelo menos nove pessoas morreram e 28 foram consideradas desaparecidas, no domingo, após o naufrágio de um barco com 170 turistas a bordo, por causas ainda investigadas, em uma represa no nordeste da Colômbia, informaram autoridades.

O acidente aconteceu na represa Embalse Peñol-Guatapé, localizada no departamento de Antioquia. Que faz parte de um sistema de geração de energia das Empresas Públicas de Medellín e que é usada para atividades náuticas e de turismo.

– No momento temos 9 pessoas que foram encontradas mortas. Temos outras 99 pessoas que foram resgatadas de forma imediata. Mais 40 que saíram por seus próprios meios – disse a repórteres Margarita Moncada, chefe do Departamento Administrativo do Sistema para a Prevenção, Atenção e Recuperação de Desastres do Governo de Antioquia.

Margarita afirmou que outras 28 pessoas foram dadas como desaparecidas. Enquanto bombeiros, socorristas e mergulhadores tentaram encontrá-las nas águas.

O naufrágio do barco de três andares aconteceu em um momento de grande fluxo de turistas. Que aproveitaram o feriado desta segunda-feira no país para sair de suas cidades. E aproveitar o fim de semana prolongado.

Testemunhas relataram ter escutado um barulho dentro da embarcação antes do naufrágio.

Sobreviventes afirmaram que os tripulantes do barco não forneceram coletes salva-vidas no momento de subir para fazer o passeio pela represa. Autoridades investigaram uma superlotação de passageiros na embarcação como possível causa do naufrágio.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...