Por Redação, com Reuters – de Barcelona:

O atacante Neymar confia que o Barcelona pode conseguir mais uma virada surpreendente na Liga dos Campeões e reverter a desvantagem de uma derrota de 3 a 0 para a Juventus nas quartas de final.

Assim como na fase anterior, quando o Barça superou uma derrota de 4 a 0 para o Paris St. Germain na partida de ida e eliminou o time francês. Os gigantes espanhóis esperam contar com mais uma atuação mágica de Neymar para chegar às semifinais.

O brasileiro marcou o quarto e o quinto gols de seu clube na partida de volta das oitavas contra o PSG e armou o sexto. Dando ao Barcelona uma vitória de 6 a 1 e ajudando o time a avançar graças ao placar agregado de 6 a 5.

Para os catalães fazerem o impossível também nas quartas. Depois de perderem por três gols em Turim, irão precisar que o atacante esteja em sua melhor forma.

– Temos que acreditar que somos capazes – disse Neymar em entrevista ao canal Esporte Interativo.

– Meu pai comentou outro dia uma coisa que ficou na minha cabeça, que é verdade. Pode ser outro time diferente, mas o Barcelona é o mesmo. Nós podemos fazer isso – afirmou.

– Fizemos uma vez e podemos fazer a segunda. Basta querer, se entregar e se doar. Se der tudo certo, mais uma remontada (virada) acontecerá. Eu acredito muito na nossa equipe e no nosso potencial. Bom, já está praticamente tudo perdido. Então a gente não tem mais nada a perder, e sim, a ganhar. Então é só entrar em campo e fazer o trabalho direitinho.

Campeonato

Neymar deve estar descansado por ter se ausentado da vitória de 3 a 2 sobre o Real Sociedad no Campeonato Espanhol no sábado, a primeira de três partidas da liga das quais está suspenso, incluindo o clássico do domingo que vem com o Real Madrid.

Depois de ser expulso na derrota de 2 a 0 de seu time para o Málaga e punido com um afastamento mais longo por ter aplaudido sarcasticamente o quarto árbitro, Neymar terá de se concentrar na Liga dos Campeões.

O Barça, porém, deve jogar sem Javier Mascherano, que não treinou nesta segunda-feira devido a uma lesão na panturrilha, nem Aleix Vidal e Rafinha, ausentes já há algum tempo.

Paulo Dybala, atacante da Juventus que marcou dois gols na partida de ida, saiu da vitória de 2 a 0 sobre o Pescara no sábado com o tornozelo machucado, mas deve estar em condição de jogar.

