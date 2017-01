Novo Congresso, dominado pelos republicanos, toma posse e mira políticas como o Obamacare, além de regulamentações ambientais e industriais. Gabinete de Ética deverá ser esvaziado

Por Redação, com DW – de Washington:

O novo Congresso dos Estados Unidos tomou posse nesta terça-feira, consagrando o domínio de uma maioria republicana ansiosa para pôr fim a algumas das principais conquistas do presidente Barack Obama. A lei de assistência médica, conhecida como Obamacare, e regulamentações ambientais e industriais estão entre os principais alvos dos congressistas, que já antecipam a agenda liberal do presidente eleito, Donald Trump, que assume o cargo no dia 20 de janeiro.

Antes mesmo da posse do novo Congresso, o legado político de Obama já sofreu uma perda significativa. Os republicanos na Câmara dos Representantes votaram na segunda-feira pelo fim da autonomia do Gabinete de Ética do Congresso. Um órgão independente criado em 2008, ano da posse de Obama na presidência, para investigar denúncias de má conduta de parlamentares, após a prisão de alguns congressistas envolvidos em escândalos de corrupção.

Pela proposta, o Gabinete de Ética, considerado excessivamente intrusivo pelos republicanos, ficará submetido ao controle do Comitê de Ética da Câmara. Dirigido pelos próprios parlamentares, e trocará de nome. Passando a se chamar Gabinete de Verificação de Queixas do Congresso. Os democratas protestaram, afirmando que o objetivo seria obliterar supervisões independentes das atividades dos congressistas antes mesmo do início da nova legislatura.

A líder democrata Nancy Pelosi, que criou o Gabinete de Ética do Congresso quando era presidente da Câmara, criticou a medida. “Evidentemente, a ética é a primeira vítima do novo Congresso republicano”, afirmou. A alteração será votada após a posse do novo Congresso, e os republicanos têm maioria nas duas casas parlamentares.

Obama planeja para esta quarta-feira uma de suas raras visitas ao Congresso. Para discutir com os parlamentares democratas estratégias para tentar salvar sua política de saúde. Os republicanos no Senado. Porém, planejam começar a demolir o Obamacare já nesta terça-feira. Nos próximos meses, os parlamentares devem trabalhar em legislações que visam anular amplamente diversos aspectos da lei de assistência médica.

Em meio a essa agenda bastante atribulada, os senadores ainda terão que debater e confirmar as nomeações para o gabinete de Trump. Num processo que não deverá transcorrer pacificamente. Alguns dos indicados pelo presidente eleito enfrentam rejeição não apenas de democratas. Mas também de líderes do Partido Republicano.

