Por Redação, com Reuters – de Xangai:

O meia Oscar foi ovacionado nesta segunda-feira por torcedores chineses de seu novo clube em Xangai, onde receberá, segundo relatos da mídia britânica, quase 500 mil dólares por semana, o que o tornaria o jogador mais bem pago do mundo.

Detalhes financeiros da transferência de Oscar do Chelsea para o Shanghai SIPG não foram oficialmente divulgados. Mas reportagens sugeriram que o Shangai pagou US$ 62 milhões para atrair o jogador de 25 anos para o clube da Super Liga Chinesa.

Torcedores com a camisa vermelha e branca da equipe gritavam o nome de Oscar. Durante a chegada do jogador brasileiro ao aeroporto internacional de Xangai nesta segunda-feira. Ele parou para dar autógrafos antes de ser recepcionado por representantes do time.

– Acredito que vai definitivamente aumentar as chances do time – disse Shao Lei, torcedor do SIPG, sobre a contratação. “Nossa meta é conquistar o campeonato, nada mais”, disse ele à agência inglesa de notícas Reuters Television.

Os números citados pela imprensa britânica, se confirmados, fariam de Oscar o jogador mais bem pago do mundo, recebendo o equivalente a cerca de 400 mil libras por semana.

No entanto, sua remuneração pode ser ofuscada pela de Carlos Tévez quando o argentino assinar contrato com o Shanghai Shenhua que pode render ao atacante 615 mil libras por semana. De acordo com a imprensa do Reino Unido.

O Shanghai SIPG terminou em terceiro lugar durante a Super Liga da China de 2016, que foi de março a outubro. Ficando 12 pontos atrás dos campeões Guangzhou Evergrande e cinco atrás do segundo colocado, o Jiangsu Suning.

Oscar marcou 38 gols em 203 partidas pelo Chelsea e levantou a taça do Campeonato Inglês, da Liga dos Campeões e da Europa League durante seus quatro anos e meio jogado pelo clube britânico.

Ele vai atuar ao lado dos compatriotas Hulk e Elkeson no Shanghai SIPG, que é treinador pelo ex-técnico do Chelsea André Villas-Boas.

Chelsea

O líder Chelsea igualou o recorde de 13 vitórias consecutivas em uma mesma temporada do Campeonato Inglês que pertencia ao Arsenal ao derrotar o Stoke City, no sábado, por 4 a 2. Com gols de Gary Cahill, Diego Costa e dois do brasileiro Willian.

O goleiro do Stoke, Lee Grant. Já havia feito uma série de boas defesas quando um escanteio cobrado por Fabregas encontrou a cabeça de Cahill dentro da área e o capitão do time da casa abriu o marcador, aos 34 minutos da etapa inicial.

Com menos de um minuto no segundo tempo. No entanto, Bruno Martins Indi empatou depois que Peter Crouch escorou de cabeça em uma cobrança de falta de Charlie Adam.

Willian recolocou o Chelsea em vantagem duas vezes em um intervalo de sete minutos. Antes e depois de Crouch ter feito o segundo do Stoke aos 19 minutos. Diego Costa fechou o marcador para dar início às comemorações de Ano Novo do time treinador pelo italiano Antonio Conte.

Em partida disputada simultaneamente. O Manchester United conseguiu uma virada nos minutos finais contra o Middlesbrough que garantiu uma vitória por 2 a 1.

Paul Pogba e Anthony Martial fizeram os gols do time do técnico José Mourinho. Depois que Grant Leadbitter havia aberto o marcador para os visitantes.

Com a vitória, a quinta consecutiva, o United se manteve em sexto lugar na tabela. Com 36 pontos, enquanto o líder Chelsea tem 49.

