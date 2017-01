O papa Francisco falou para cerca de 50 mil pessoas na Praça de São Pedro em seu tradicional discurso. Ele deixou de lado por um momento o texto que havia preparado. E, com tristeza, condenou o ataque a uma casa noturna, em Istambul

Por Redação, com Reuters – de Roma

O Papa Francisco disse, neste domingo, que é urgente que líderes globais trabalhem juntos para combater “a praga do terrorismo”. Ele afirmou, em seu discurso de Ano Novo, que uma mancha de sangue cobre o mundo em sua entrada em 2017.

O líder católico falou para cerca de 50 mil pessoas na Praça de São Pedro, em seu tradicional discurso. O papa deixou de lado por um momento o texto que havia preparado. E, com tristeza, condenou o ataque a uma casa noturna em Istambul que matou ao menos 40 pessoas.

— Infelizmente, a violência nos atingiu mesmo nessa noite em que desejamos o bem e a esperança. É com dor que expresso minha solidariedade ao povo turco. Eu rezo pelas muitas vítimas e pelos feridos e por toda a nação em luto — disse.

Ele disse que o ano de 2017 será o que as pessoas fizerem dele.

— Peço ao Senhor que sustente todos os homens de bem para que com coragem levantem suas mangas e lutem contra a praga do terrorismo e sua mancha de sangue que está cobrindo o mundo com uma sombra de medo e uma sensação de perda — acrescentou o papa.

— Esse ano será bom à medida em que cada um de nós, com a ajuda de Deus, procurarmos fazer o bem dia após dia — afirmou.

No dia que a Igreja Católica Romana, com seus 1,2 bilhão de fiéis, celebra como de Paz Universal, ele disse que a paz foi construída ao se dizer “não” à violência e ao ódio e “sim” à reconciliação e à irmandade.

Mais cedo, na Basílica de São Pedro, o papa disse em uma homilia que a falta de contato físico entre as pessoas trazida por modernidades como a comunicação virtual “está cauterizando nossos corações e nos fazendo perder a capacidade de sentir ternura e admiração, piedade e compaixão”.

