Por Redação, com Reuters – de Pequim:

O meio-campista da seleção brasileira Paulinho negou boatos de que irá deixar a Super Liga Chinesa depois de ótimas atuações tanto pela seleção brasileira como pelo Guangzhou Evergrande.

O jogador de 28 anos, que trocou o inglês Tottenham pelo Evergrande em junho de 2015. Ele assinou uma renovação de contrato em janeiro.

Mas depois que marcou três gols na vitória brasileira de 4 a 1 sobre o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo no mês passado. Teve seu nome de volta nos holofotes dos mercados.

– Estes rumores de transferência são normais na indústria do futebol – disse ele à mídia chinesa.

– Meu agente deve ter sido sondado por alguns clubes europeus. Mas gosto de onde estou e tenho curtido com meus colegas de equipe e meus treinadores. Gostaria de ficar aqui para conquistar mais títulos com o Evergrande – acrescentou.

Paulinho foi contratado pelo time chinês em uma transferência de 14 milhões de euros depois de uma passagem decepcionante pelo futebol inglês. E vem se destacando desde que foi para a China.

Ele ajudou o Evergrande a conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia no final de sua primeira temporada. Também ganhou duas taças da Super Liga Chinesa, por isso o Guangzhou logo se mexeu para pôr fim às especulações sobre seu futuro.

– Por meio desta anunciamos oficialmente que o Guangzhou Evergrande jamais recebeu qualquer oferta por Paulinho – disse o clube em um comunicado. “Paulinho assinou uma renovação contratual com o Guangzhou Evergrande em janeiro de 2017. E é um jogador-chave no plano de longo prazo do clube”.

Arsenal vence Middlesbrough

O Arsenal manteve vivas as suas esperanças de conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao obter uma vitória por 2 a 1 sobre o Middlesbrough, na segunda-feira. O que deixou o time da casa sob sério risco de rebaixamento no Campeonato Inglês.

Alexis Sánchez acertou uma linda cobrança de falta para colocar os Gunners à frente 3 minutos antes do intervalo.

Mas o time da casa empatou aos 4 do segundo tempo. Quando o atacante espanhol Alvaro Negredo finalizou um belo cruzamento de Stewart Downing.

O Arsenal garantiu a sua primeira vitória fora de casa em cinco jogos da Premier League. Quando Sánchez lançou uma bola para Aaron Ramsey, que ajeitou para Mesut Ozil completar para o gol.

O resultado deixou o Arsenal em sexto, sete pontos atrás do quarto colocado Manchester City, que tem um jogo a mais. O Boro está em penúltimo, seis pontos atrás da zona de segurança. Restando seis jogos para o final do torneio.

