A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, em Sorocaba (SP), a Operação Acervo Proibido. É para identificar os responsáveis pela distribuição de vídeos e fotos que mostram abuso sexual de crianças e adolescentes.

Os acusados moram na cidade e são investigados desde abril de 2015. A Justiça Federal autorizou a busca e apreensão em 20 locais e a prisão preventiva de quatro pessoas. Os vídeos e fotos eram divulgados pela Internet.

Há indícios de participação de dezenas de estrangeiros numa rede internacional de distribuição dos arquivos. A Interpol auxilia nas investigações envolvendo países como Alemanha, Emirados Árabes, Equador, Espanha, Estados Unidos, Holanda, México, Nicarágua e Peru.

Os suspeitos poderão responder por prática de sexo ou ato libidinoso com menor de 14 anos, crime previsto no Código Penal, cuja pena é 8 a 15 anos de prisão, e também pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que gera prisão de um a 8 anos pela produção e distribuição de filmagens e fotografias com menores de idade.

Fundação Casa

A Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) da região de Guaianazes, Zona Leste da capital paulista, registrou a fuga de 26 adolescentes. Cinco foram recapturados. A Polícia Militar foi acionada e percorreu nesta quarta-feira a região em busca de outros fugitivos.

De acordo com a assessoria de imprensa da fundação, a fuga ocorreu às 21h de terça-feira. A unidade tinha 47 internos, número inferior à capacidade total, que é de 56 internos.

Os fugitivos vão passar por uma Comissão de Avaliação Disciplinar, que vai determinar possíveis sanções. A Corregedoria Geral da Fundação Casa instaurou sindicância para apurar o que motivou a fuga.

Confusão em Araçatuba

Na cidade de Araçatuba, interior paulista, um grupo de internos da Fundação Casa provocou confusão na noite anterior, às 20h40. Seis funcionários sofreram ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada. Não houve fuga e nenhum servidor foi feito refém. A situação foi controlada pelos próprios funcionários uma hora e meia após o início do tumulto. A unidade tem 105 internos.

