Entre as comunidades do Rio de Janeiro que estão sendo alvo da chamada Operação Coroado II, estão Acari, Muquiço, Dendê e Complexo da Maré

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Policiais militares e integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram nesta quinta-feira mais de 60 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com a venda de drogas em comunidades do sul do estado e do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Além das prisões, estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão.

Entre as comunidades do Rio de Janeiro que estão sendo alvo da chamada Operação Coroado II, estão Acari, Muquiço, Dendê e Complexo da Maré.

Até as 8h de hoje, 25 pessoas já tinham sido presas na ação, que envolve as unidades do Comando de Operações Especiais e os batalhões dessas áreas.

Pesca ilegal de corvina

Policiais federais prenderam, em flagrante, 13 pessoas suspeitas de pesca ilegal na Baía de Sepetiba, no litoral sul fluminense. Eles estavam em uma traineira, embarcação tipicamente usada na pesca marítima, quando foram presos na quarta-feira pela Polícia Federal (PF).

No barco, havia oito toneladas de corvina, espécie cuja pesca por redes de cerco de traineiras é proibida. De acordo com a PF. Os peixes serão doados a instituições beneficentes.

Os presos foram postos em liberdade após pagamento de fiança. Eles foram indiciados por crime de pesca com equipamento não permitido; infração prevista na Lei de Crimes Ambientais.

Menino baleado

Permanece estável, sob observação, no Hospital Municipal Pedro II; o menino de 7 anos baleado na coxa durante tentativa de assalto a um carro forte; que levava dinheiro para abastecer os caixas de supermercado na Avenida Padre Guilherme Decaminada, na terça-feira, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Outras 4 pessoas também ficaram feridas, e já receberam alta do hospital. Incluindo a mãe da criança, Carla Souza Ferreira, de 33 anos, atingida por dois tiros na coxa.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados anunciaram o assalto e houve troca de tiros com os seguranças da empresa de transporte de valores; que tinham acabado de entrar no estabelecimento.

O 27º Batalhão da PM foi acionado e agentes realizaram buscas na região. Mas nenhum dos homens envolvidos no crime foi localizado.

Curtir isso: Curtir Carregando...