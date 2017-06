O corpo de Maria Eduarda apresentava seis perfurações, causadas por fragmentos de balas que se chocaram contra a grade da escola

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a menina Maria Eduarda Alves da Conceição, de 14 anos, foi vítima de homicídio doloso ao ser morta durante uma aula de educação física em março, na Escola Municipal Daniel Piza.

Segundo informou nesta terça-feira o delegado Breno Carnevale, o policial militar Fabio de Barros Dias assumiu o risco de causar a morte da estudante ao atirar contra suspeitos que estavam na frente de uma escola. Por isso, o inquérito apontou homicídio doloso, na modalidade dolo eventual.

– Foi uma operação planejada, então era da esfera de conhecimento de todos os policiais que participaram da operação que ali existia uma escola em pleno horário de funcionamento – disse o delegado.

O corpo de Maria Eduarda apresentava seis perfurações, causadas por fragmentos de balas que se chocaram contra a grade da escola e se partiram. Apontou a perícia. O exame de balística confirmou que o disparo partiu da arma de um dos policiais militares que atuavam no local. Eles participavam de uma operação planejada na região de Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado Breno Carnevale, no momento em que Maria Eduarda foi atingida. Os policiais haviam atirado sem que qualquer disparo fosse feito na direção deles pelos suspeitos. Como apenas um policial baleou a estudante. O outro policial investigado foi inocentado.

Os dois PMs, no entanto, foram indiciados pelo homicídio doloso dos dois suspeitos que eram alvo da operação.

Operação

Uma operação das polícias civil e militar deixou mais de 7,5 mil alunos sem aulas nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Os policiais buscam cumprir mandados de prisão nos Complexos do Chapadão e Pedreira, na Zona Norte. Além do Guandu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, oito escolas e 17 unidades de educação infantil ficaram fechados nesta manhã.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança, uma pessoa morreu supostamente em confronto com policiais militares. Houve apreensão de armas e drogas e, até o momento, quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido.

A ação tem o objetivo de cumprir mandados de prisão referentes a investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, envolvendo suspeitos de tráfico de drogas, roubo de cargas e crimes contra a vida.

