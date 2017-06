Depois da derrota para os chilenos, Ronaldo escreveu em seu Facebook que estava feliz por “finalmente” poder estar com os filhos pela primeira vez

Por Redação, com Reuters – de Moscou/Londres:

A seleção de Portugal liberou o capitão Cristiano Ronaldo da disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações para que o atacante possa conhecer e ficar com seus filhos gêmeos recém-nascidos.

Os portugueses perderam a semifinal da competição realizada na Rússia para o Chile, na disputa de pênaltis, na quarta-feira.

– O presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o técnico da seleção entendem. Que, dado que é impossível atingir o objetivo de vencer a Copa das Confederações. Deveríamos liberar o jogador para que ele finalmente possa conhecer seus filhos – disse a federação em um comunicado nesta quinta-feira.

A federação também elogiou Ronaldo, que a informou sobre o nascimento dos filhos antes do torneio. Por representar a seleção na Copa das Confederações, “um gesto que deveríamos enfatizar e louvar”.

O time português irá decidir a terceira colocação no domingo com o perdedor da segunda semifinal da competição, entre México e Alemanha, nesta quinta-feira, em Sochi.

Depois da derrota para os chilenos, Ronaldo escreveu em seu Facebook que estava feliz por “finalmente” poder estar com os filhos pela primeira vez.

A mídia portuguesa noticiou que os gêmeos nasceram graças a uma barriga de aluguel. Ronaldo também é pai de um menino chamado Cristiano Ronaldo Jr., nascido em 2010.

Atualmente o astro do Real Madrid está envolvido em um caso de sonegação fiscal na Espanha. O procurador espanhol sustenta que o jogador usou uma estrutura de negócios para ocultar deliberadamente a renda de seus direitos de imagens no país entre 2011 e 2014. Ronaldo nega as acusações.

Lyon assina com atacante Traoré, do Chelsea

O Olympique de Lyon assinou com o atacante burquinense Bertrand Traoré, do Chelsea, em acordo de cinco anos por 10 milhões de euros. Informou o clube francês em comunicado na segunda-feira.

O jogador de 21 anos estava emprestado na temporada passada para o Ajax Amsterdam. Que ficou em segundo lugar na mais alta divisão do futebol holandês. Traoré marcou nove gols em 24 jogos na Liga Holandesa.

O Ajax também alcançou a final da Liga Europa, na qual perdeu para o Manchester United. O time venceu o Lyon nas semifinais, com dois gols de Traoré.

O atacante deixou o time burquinense Association Jeunes Espoirs De Bobo-Dioulasso para o Chelsea em 2013 e foi emprestado ao Vitesse Arnhem no ano seguinte.

Traoré voltou para fazer sua estreia pelo Chelsea pouco após seu aniversário de 20 anos. Em jogo da Liga dos Campeões contra o Maccabi Tel Aviv, em setembro de 2015.

Ele marcou quatro gols em 16 partidas pelo clube de Londres. Incluindo em três partidas consecutivas em 2016.

O Lyon terminou em quatro lugar na Liga Francesa na temporada passada, se classificando para a Liga Europa.

