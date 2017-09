Aliás, o caso do contrato da Disney é um dos maiores mistérios da televisão, desde que foi assinado. Um assunto que só diz respeito ao dono Silvio Santos

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Sobre esta tormentosa questão da venda de horários nas emissoras de TV, se a Record tem a igreja disfarçada, o SBT procede da mesma forma com a faixa das manhãs de domingo, além da Disney todo santo dia, com os prejuízos de audiência que são pertinentes. Não tem como. É sempre o preço deste dinheiro.

Aliás, o caso do contrato da Disney é um dos maiores mistérios da televisão, desde que foi assinado. Um assunto que só diz respeito ao dono Silvio Santos. Parece que vai até a metade do ano que vem, mas nem sobre isso existe alguma certeza.

Os prejuízos, sim, são conhecidos e não são de agora.

O “Domingo Legal”, entre as principais vítimas, nunca mais conseguiu se colocar em condições de disputa com o concorrente “Domingo Show”, da Record, que esperta, mas indecorosamente – em flagrante desrespeito aos clientes, paga todos os seus breaks comerciais ainda durante a exibição da Disney. Número de ligados lá embaixo.

E, depois segue sem fazer intervalos frente ao fragilizado programa do Portiolli. Briga ingrata. Esta é só mais uma entre as tantas equações – a da entrada do dinheiro fácil, mas caro – que ninguém sabe como resolver.

Guardadas as proporções, a Disney é a igreja que o SBT não tem.

TV Tudo

Endereço errado

Por algum engano, veio parar aqui um email distribuído para todo mercado pelo comercial da Bandeirantes.

E o que se viu, de mais urgente, é a necessidade de contratar um revisor. Se venderem do jeito que escrevem, a Band está morta.

Alguém sabe?

E agora, depois que SBT, Record e Rede TV! restabeleceram relações comerciais e de amizade com as operadoras, o que se faz com aquele aparelhinho que o Silvio Santos e Marcelo de Carvalho mandaram a gente comprar na Santa Ifigênia?

Não, não. Não precisa responder.

Apoio importante

O fato de o SBT ter voltado para as principais operadoras de TV paga, como Sky e Net/Claro, foi intensamente comemorado pelo pessoal da AACD.

Desta forma, a campanha Teleton, dias 27 e 28 de outubro, também poderá contar com essa importante audiência durante a maratona.

Deu muito pé

Depois do sucesso do especial Chacrinha, que reduziu a concorrência a pó mesmo em véspera de feriado, passou a existir na Globo a ideia de reviver muito do que ela fazia em décadas passadas. Uma revisita aos seus antigos sucessos.

As bem-sucedidas experiências com Sai de Baixo, Escolinha e Chacrinha dão essa certeza.

Deram um doce

Sabendo do seu descontentamento, cada vez mais fora das escalas e em vias de perdê-lo para uma concorrente às vésperas da Copa da Rússia, deram o nome de José Silvério para a equipe de esportes da rádio Bandeirantes.

A situação está bem desagradável. A Transamérica acompanha de perto.

De perder o sono

Um apresentador da Band, em Goiânia, que nem sei como se chama, desferiu ataques furiosos a este que vos escreve, porque aqui foi falado das várias demissões que acontecem por lá.

Tudo certo. Fica, inclusive, o compromisso de descobrir o seu nome quando ele chegar a, pelo menos, um pontinho de audiência.

Entrando na reta

Com A Força do Querer caminhando para suas últimas semanas de exibição na Globo, Glória Perez, já nos próximos dias, vai dar um pouco mais de destaque para os personagens de Fiuk e Marco Pigossi, Ruy e Zeca, respectivamente.

Na verdade, começará a explicar como eles se salvaram, no início da novela, após serem levados pela correnteza do rio.

Curioso isso

É interessante verificar como os realities shows acabam modificando e alterando os rumos da vida de muita gente.

Na terça-feira, após A Fazenda, além de outros, constatou-se que ex-BBB, por exemplo, virou profissão. Já há, e são muitos, os que não fazem ou não sabem fazer outra coisa.

Primeira impressão

As informações sobre a estreante Vitória Strada, protagonista de Tempo de Amar, próxima das seis na Globo, são muito positivas e a jovem tem tudo para chamar atenção neste trabalho. Certeza esta de quem já teve a oportunidade de conferir suas primeiras gravações.

Um lançamento que promete fazer tanto barulho quanto Camila Queiroz.

Ibope

Noite de recordes segunda-feira na Globo com Os Dias Eram Assim – 32 pontos de média e 48% de participação, e A Força do Querer, 44 com 58% de share. Dados da Grande São Paulo.

Bate – Rebate

· A versão internacional da série Supermax, com os brasileiros Laura Neiva e Felipe Hintze no elenco, estreia dia 15 na HBO da Espanha.

· Aline Prado, ex-Vídeo Show, vem aí com o Na Cacholla, seu programa no Youtube…

· … Segundo a apresentadora, um espaço voltado para discutir autoimagem e afirmação…

· … O lançamento vai acontecer no fim deste mês.

· A palavra “exclusivo”, além dos seus derivados, nunca foi tanto usada na imprensa do Brasil como nos tempos de agora…

· … São vários os casos em questão que acaba sobrando “exclusivo” pra tudo quanto é lado. Presta atenção.

· Zé Simão na terça-feira: “Temer parece pombo de catedral: peito estufado e só faz cagada!”.

· Cacá Rosset e Paulo Betti também gravaram para o Tá Certo?, programa do Warley Santana na TV Cultura.

· A propósito da Cultura nesta quarta-feira é a vez da Regina Braga no Persona em Foco, do Attílio Bari, 11 da noite.

· Direção da Record entende que a recuperação da audiência perdida no desligamento do cabo, será lenta, mas progressiva.

C´est fini

Como já colocado por aqui, a Copa do Mundo na Rússia e as eleições vão provocar várias mudanças na programação da Globo em 2018.

Isso inclui a próxima supersérie, Onde Nascem os Fortes. O seu período de duração será bem menor que o de Os Dias Eram Assim, que chegará ao fim, dia 18, com um total de 88 capítulos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Curtir isso: Curtir Carregando...