A iniciativa de se abrir um processo contra Igor de Paula partiu do do deputado Paulo Pimenta (PT-RS). O parlamentar também acusou o delegado de cometer abuso de autoridade contra o ex-presidente Lula

Por Redação – de São Paulo

O Partido dos Trabalhadores decidiu que irá processar o delegado da Polícia Federal (PF) Igor Romário de Paula. Integrante da tropa de elite da Operação Lava Jato, em Curitiba, de Paula disse a jornalistas que a prisão do líder petista está prevista “nos próximos 30, 60 dias”.

A iniciativa de se abrir um processo contra Igor de Paula partiu do do deputado Paulo Pimenta (PT-RS). O parlamentar também acusou o delegado de cometer abuso de autoridade contra o ex-presidente Lula ao prever sua prisão num prazo de 60 dias.

Aecista

Pimenta adiantou, neste sábado, que o PT irá ao Ministério Público e ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para exigir a punição do delgado.

— Além de criminoso, ele foi covarde, pois buscou atingir o presidente Lula num momento de fragilidade — disse Pimenta. Ele lembrou que Lula acompanha D Marisa Letícia, que está em coma, no hospital Sírio e Libanês, no Centro de São Paulo.

Pimenta lembrou, ainda, que o delegado Igor fez campanha nas redes sociais para o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Trata-se, apenas, do político mais delatado na Lava Jato.

Ferocidade

Em artigo publicado após as declarações do delegado, o jornalista Fernando Brito, editor do site de notícias Tijolaço, critica a atitude. Ele afirma que “prisão sem julgamento no Brasil só existe em caso de ocultação de provas, tentativas de obstruir investigações por expedientes ilegais. Ou manifesto risco à sociedade”. Diante do fato, acrescenta que “o delegado Igor mostra – como se ainda fosse preciso – que não se trata de um expediente legal. Mas da legalização da obsessão lavajatiana de prender o ex-presidente, por algum e qualquer motivo”.

“Num país minimamente cioso da isenção de seu sistema policial-judicial, toda esta turma já teria sido afastada. Há muito tempo. Por transformar o seu poder em perseguição política e na realização de seus desejos pessoais. Agora, porém, a atitude do delegado, que já é absurda em qualquer tempo, assume ares de um tortura emocional contra alguém que está aos pés de um leito de UTI. Com a companheira de décadas entre a vida e a morte, depois de um gravíssimo acidente vascular cerebral”, acrescentou Brito.

“Um homem que age assim é pior, muito pior, do que as duas ou três sociopatas que foram fazer provocações à porta do Hospital Sírio Libanês. Porque é o Estado quem lhe confiou uma missão, de agir com isenção e prudência. Em uma palavra, todos nós lhe confiamos um poder, que não pode ser exercido para a crueldade e a morbidez.

Fragilidade

“Com Lula, ou com qualquer outro dos que investigam (ou que não investigam, como Aécio Neves) isso é vergonhoso, indigno, desumano e ilegal.

“Mas é, sobretudo, revelador da desumanidade, do caráter cruel e insensível de um cidadão. Em lugar de cumprir suas obrigações funcionais, vai à mídia agredir as pessoas em situação de fragilidade.

“O Doutor Igor não consegue nem ser um Javert e atirar-se ao Sena, num único gesto de humanidade. Atira-se à lama, quando se presta ao papel de promover-se no momento de um drama pessoal”, concluiu.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...