Serão quatro novos voos, semanais e sem escalas , de Recife para Orlando, operados pela Azul Linhas Aéreas.

A Azul dobrará as operações semanais entre Recife e Orlando (Flórida) definitivamente a partir de 1º julho. A companhia havia anunciado operações extras para a alta temporada de julho, férias escolares no Brasil e verão nos Estados Unidos.

As novas frequências serão operadas às segundas e sextas-feiras, somando-se as atuais operações às quintas-feiras e domingos.

Os voos passarão a ser regulares, operados quatro vezes por semana em todos os meses do ano. Isso representa um crescimento de 100% na oferta de assentos do Recife para a Flórida, além de benefícios para toda a região Nordeste.

Os novos voos serão operados às segundas e sextas-feiras, somando-se as atuais operações às quintas-feiras e domingos. As novas operações regulares, para os meses de julho, agosto e setembro, já estão à venda nos canais de atendimento da Azul. As operações a partir de outubro ainda passam por aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul já opera voos internacionais de longo curso (operados com o A330) com saída de São Paulo (Campinas) para Fort Lauderdale/Miami, Orlando e Lisboa. Ainda, conta com ligações de curta distância para Buenos Aires (Argentina) para Caiena (Guiana Francesa), Montevidéu (Uruguai) e Punta del Este (operação sazonal no Uruguai durante o verão).

Confira, a seguir, os detalhes das operações (horários locais):

Origem Saída Destino Chegada Frequência Operação atual Recife 14h00 Orlando 21h30 Quarta, domingo Orlando 23h00 Recife 8h10 Quarta, domingo A partir de 1º de julho Recife 10h00 Orlando 17h30 Segunda, sexta Recife 13h50 Orlando 21h30 Quinta, domingo Orlando 22h00 Recife 7h05 Segunda, sexta Orlando 22h50 Recife 7h50 Quinta, domingo

