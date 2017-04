Um bilhete que Wellington deixou e as investigações sobre o crime revelaram que o atirador tinha problemas mentais e havia sofrido bullying quando era aluno da mesma escola

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

A Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, Zona Oeste do Rio, promoveu nesta sexta-feira um ato ecumênico, seguido de abraço no estabelecimento, para lembrar os seis anos do massacre ocorrido no local, na manhã do dia 7 de abril de 2011.

Naquele dia, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola armado. Com dois revólveres, ele começou a atirar contra os alunos. Matando 12 deles, com idades entre 13 e 16 anos, e ferindo outros 13. Interceptado por policiais militares, o assassino cometeu suicídio.

A presidente da Associação Anjos de Realengo, formada por pais e mães que perderam seus filhos na tragédia, Adriana Silveira. Ela disse que “aquele dia é uma ferida que não cicatrizou e que nunca cicatrizará”. Segundo ela, é uma lembrança triste confrontada todos os dias.

– É uma dor sem fim, mas vamos reaprendendo a viver. Minha filha era uma menina muito caseira, companheira e muito amiga minha. Hoje, ao relembrar tudo isso, vem um turbilhão de sentimentos, eu ainda sinto muita dor, mas estou forte para continuar a luta, que é não deixar aquele dia ser esquecido, e tocar o legado da minha filha, para que a morte dela não tenha sido em vão – disse Adriana, emocionada.

Segundo ela, é necessário mais segurança nas escolas. “Nossas crianças não podem entrar no colégio e perder a vida. Infelizmente, nossos filhos perderam a vida entre lápis e cadernos e depois disso nada foi feito. Continua a mesma coisa, se não pior. Hoje, a Tasso da Silveira é uma escola modelo, com guarda municipal 24 horas aqui dentro, mas a luta continua para que todas as unidades possam ter o mesmo. Nossas autoridades deveriam refletir sobre o que aconteceu na escola naquele dia. Uma violência terrível. De repente, assim eles tenham consciência de que nossas crianças precisam ter mais segurança enquanto estão estudando.”

O subtenente da Polícia Militar, Márcio Alves, foi o responsável por evitar que Wellington Menezes fizesse mais vítimas no dia do ataque. Tratado como herói por todos os presentes no ato, Alves diz que não costuma usar a palavra “relembrar” para se referir ao dia do ocorrido.

– É porque isso está mais que presente em todos os dias da minha vida. Eu e todas as pessoas envolvidas jamais esqueceremos aquele dia. Foi uma ocorrência muito marcante na minha carreira como policial e, constantemente, passa aquele filme na minha cabeça. Infelizmente a violência só aumentou. Vemos jovens, crianças e inclusive policiais sendo assassinados todos os dias. É algo que está desenfreado, difícil da gente combater, já que estamos de mãos amarradas, sem situações ideais para trabalhar. Precisamos de mais investimento, melhores condições de trabalho e alguém de pulso firme para comandar a nossa tropa.

Bilhete

Um bilhete que Wellington deixou e as investigações sobre o crime revelaram que o atirador tinha problemas mentais e havia sofrido bullying quando era aluno da mesma escola onde praticou a chacina.

Adriana Silveira lamentou que o bulling (ataque físico ou psicológico sem motivo contra pessoas, no caso, alunos) ainda seja praticado nas salas de aula e disse que vem lutando para que isso acabe. “Por causa da tragédia, acabei me envolvendo com o tema e conheci vários casos. Há crianças que se mutilam. Tento levar essa discussão para dentro das escolas e vou lançar um livro sobre o tema.”

Anúncios

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...