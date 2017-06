São cerca de 30 obras, entre fotografia, gravura, pintura, vídeo e performance, que abordam o tema ruínas. Os participantes têm o apoio da professora de história

O projeto cultural iniciado no último mês de abril em Rio das Ostras, na região da Baixada Litorânea, com o objetivo de interiorizar a produção de arte contemporânea do Rio de Janeiro, inaugurou no último fim de semana sua segunda exposição. Dezoito artistas atuantes o cenário carioca participam da mostra Ruínas – a fissura no escombro, no Ateliê Casa, com a proposta de dinamizar a cena artística local.

São cerca de 30 obras, entre fotografia, gravura, pintura, vídeo e performance, que abordam o tema ruínas. Os participantes têm o apoio da professora de história da arte na Fundação Rio das Ostras de Cultura, Giovana Agostini. Em projeto que tem a curadoria do professor de Produção Cultural do Polo Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense (UFF), Áureo Guilherme Mendonça.

– É possível afirmar que o mundo hoje é uma grande ruína? Há quem diga que nunca uma ruína representa a perda total. A menos que tivesse uma catástrofe total, o que não representa o cenário contemporâneo – disse o professor sobre a proposta da exposição.

Segundo Mendonça, o olhar do artista é capaz de enxergar mundos que se revelam como desafios aostatus quo. “Das ruínas brotam inesperadas plantas que, se bem regadas, poderão mudar todo o cenário. Fazer renascer uma nova Troia, mais humana e com um senso de justiça que respeite nossas diferenças”, afirmou.

Obra Ruínas

Entre os participantes, Amanda Nakao trata da questão da mulher, com a foto Rugido Uterino. Jaime Acioli apresenta a série M.A.R. Sobre a construção Museu de Arte do Rio; e Pedro Amorim retrata o trabalhador rural. Com a obra Ruínas da Casa Grande. Já Raphael Couto repete a performance Corpo Catálogo. Que realizou no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, e Maria Baigur – vencedora da II Edição do Prêmio Reynaldo Roels Jr., participa com a fotografia Nada mais daquilo tudo.

A exposição Ruínas fica em cartaz até 24 de agosto e pode ser visitada, com entrada gratuita, de terça-feira a sábado, das 11h às 19h. O Ateliê Casa, primeira galeria de arte fora da esfera pública da cidade de Rio das Ostras. Fica na Rua Elba de Pádua Lima, 404, no bairro Balneário Remanso.

