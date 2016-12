Duas explosões, entre elas um ataque suicida, atingiram um mercado movimentado no bairro de Bagdá, segundo a polícia. Uma agência de notícias que apoia o Estado Islâmico disse que os agressores tinham como alvo muçulmanos xiitas

Por Redação, com Reuters – de Bagdá

Três explosões de bombas mataram 29 pessoas em Bagdá neste sábado, à medida que os combates se intensificaram na cidade de Mosul, ao norte, onde forças do governo iraquiano tentam expulsar os jihadistas do Estado Islâmico de seu último grande reduto no país.

Duas explosões, entre elas um ataque suicida, atingiram um mercado movimentado no bairro de Sinak, de acordo com a polícia. Uma agência de notícias que apoia o Estado Islâmico disse que os agressores tinham como alvo muçulmanos xiitas. Eles são considerados apóstatas pelo grupo militante.

Uma terceira explosão foi registrada mais tarde matou quatro pessoas no distrito de Nova Bagdá. Um micro-ônibus lotado com explosivos foi detonado em uma rua de comércio bastante movimentada, segundo médicos e a polícia.

Ofensiva em Bagdá

O Estado Islâmico continua a realizar ataques na capital fortemente armada mesmo após ter perdido a maior parte do território que conquistou em 2014 no norte e no oeste do Iraque.

A reconquista de Mosul pelas forças do governo pode representar o fim do autodeclarado califado do Estado Islâmico, mas os militantes ainda teriam capacidade de realizar ataques ao estilo de guerrilha, além de tentarem planejar e inspirar ataques no Ocidente.

A segunda fase de uma ofensiva contra o Estado Islâmico com apoio dos EUA, lançada na quinta-feira após semanas de impasse no conflito, encontrou resistência feroz dos militantes. Forças convencionais dos EUA têm sido vistas nessa fase bem mais perto das linhas de frente.

O terceiro dia da nova campanha foi marcado por confrontos pesados nas frentes de batalha no sudeste e no norte.

