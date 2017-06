A dupla, assim como Wu Lei, da seleção chinesa, foi punida por sua reação à longa suspensão imposta a Oscar por instigar uma briga

Por Redação, com Reuters – de Hong Kong:

O técnico do Shanghai SIPG, André Villas-Boas, e o atacante Hulk receberam uma suspensão de dois jogos da Associação Chinesa de Futebol por protestarem publicamente contra o afastamento de oito partidas imposto ao meio-campista Oscar no início deste mês.

A dupla, assim como Wu Lei, da seleção chinesa, foi punida por sua reação à longa suspensão imposta a Oscar por instigar uma briga. Durante o confronto do Shanghai com o Guangzhou R&F na Super Liga da China quase duas semanas atrás.

Hulk e Wu foram suspensos por usarem camisetas em apoio ao brasileiro Oscar depois da partida de seu clube contra o Henan Jianye no final de semana passado.

Ambos receberam um multa de 50 mil iuanes (cerca de US$ 7,4 mil) cada, e o time foi multado em 100 mil iuanes por “descumprimento do dever”. De acordo com um comunicado oficial.

Villas-Boas, enquanto isso, publicou uma mensagem em sua conta de Instagram dizendo: “355 jogos na carreira; 5 anos no Campeonato Inglês; 47 atuações com o Brasil; 70 gols. zero cartões vermelhos! 8 jogos suspenso”.

A mensagem terminava com um emoticon mostrando um dedão virado para baixo.

A perda de Hulk e Wu, somada à de Oscar. Pode ter um impacto negativo no esforço do SIPG para se aproximar do Guangzhou Evergrande, atual líder da liga.

O Shanghai está em segundo lugar na tabela, quatro pontos atrás do clube de Luiz Felipe Scolari. E a dupla estará for a dos jogos contra o Jiangsu Suning e o Changchun Yatai.

Espanhol Alavés contrata filho de Zidane

O Deportivo Alavés assinou por três temporadas com Enzo Zidane, filho do treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, informou na quinta-feira o clube espanhol.

O meio-campista de 22 anos deixa o Castilla, time B do Real Madrid, clube dirigido por Zidane e atual campeão da Espanha e Europa.

– Pode atuar em toda a frente de ataque, assim como no centro. Assim como em ambas pontas. O novo albiazul se destaca por sua técnica, habilidade no um a um e bom chute de meia distância – informou o Alavés em seu site oficial em publicação sobre o jogador. Que se junta à equipe do treinador argentino Luis Zubeldía.

Enzo Zidane estreou pelo primeiro time do Real Madrid na temporada passada. Em uma partida da Copa do Rei, na qual marcou um gol.

Seu pai, campeão mundial com a França em 1998. Levou a equipe merengue a ganhar duas edições da Liga dos Campeões e uma da Liga da Espanha desde que assumiu o comando do time. Há um ano e meio. Além disto, ele também conquistou a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...