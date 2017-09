O terremoto de magnitude 8,1 na costa do Estado de Chiapas foi mais forte do que um tremor de 1985 que destruiu partes da Cidade do México e matou milhares de pessoas

Por Redação, com Reuters – da Cidade do México:

O forte terremoto que atingiu o sul do México na noite de quinta-feira deixou ao menos 91 mortos, danificou dezenas de milhares de casas e afetou mais de dois milhões de pessoas em uma região pobre do país, disseram autoridades do governo, à medida que mais detalhes sobre o desastre vieram à tona.

O terremoto de magnitude 8,1 na costa do Estado de Chiapas foi mais forte do que um tremor de 1985; que destruiu partes da Cidade do México e matou milhares de pessoas. Entretanto; sua profundidade maior e distância ajudou a salvar a capital de danos mais graves.

No sábado, autoridades no Estado de Oaxaca disseram que havia 71 mortes confirmadas na região; muitas na cidade de Juchitan, onde a pressa para enterrar vítimas lotou um cemitério local durante o final de semana.

Outra morte foi confirmada no Estado vizinho de Chiapas na noite de domingo, elevando o total de vítimas fatais na região para 16. Disse um porta-voz dos serviços de emergência locais.

Outras quatro mortes também foram registradas no Estado de Tabasco.

Irma

O furacão Irma está perdendo força à medida que seu centro se move em direção ao litoral noroeste da península da Flórida nesta segunda-feira; e deve ser reduzido a uma tempestade tropical durante o dia; e se tornar uma depressão tropical até a tarde de terça-feira. Disse o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O Irma, que já foi classificado como um dos furacões mais potentes registrados no Atlântico; estava cerca de 100 quilômetros a norte de Tampa, na Flórida, com ventos máximos constantes de 120 km/h, informou o NHC em um relatório às 6h da manhã (horário de Brasília).

O centro do Irma atravessaria a região leste de Florida Panhandle até o sul da Georgia na tarde desta segunda-feira; e então se moveria pelo sudoeste da Georgia e leste do Alabama na noite de segunda e terça-feira, disse o NHC.

