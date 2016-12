Num momento em que as tendências de direita e mesmo de extrema-direita ganham força no mundo, a ONU passa a ter um secretário-geral de formação socialista, cuja carreira política começou na época da Revolução dos Cravos, em Portugal.

Por Rui Martins, de Genebra:

O português Antonio Guterres, que já foi primeiro-ministro e vice-presidente da Internacional Socialista, assume seu cargo de secretário-geral da ONU neste primeiro dia de 2017.

Ex-dirigente, durante dez anos, do Acnur, Alto Comissariado da ONU pelo Refugiados, um de seus primeiros desafios será a questão dos migrantes em fuga da guerra na Síria e Iraque e dos africanos que chegam à Itália em busca de vida melhor.

Paradoxalmente, o lisboeta Guterres que defende a aceitação de refugiados pela comunidade européia, não tinha o apoio da alemã Angela Merkel à sua candidatura. A chanceler alemã apoiava a bulgara Kristalina Georgieva, vice-presidente da Comissão Européia.

Mas esse apoio não foi o suficiente para influir no voto dos membros do Conselho de Segurançae da Assembléia Geral da ONU.

Ao contrário do coreano que deixa neste último dia do ano a Secretaria geral da ONU, Antonio Guterres é citado como dotado de muito carisma.

Depois de ter feito reformas no Acnur, espera-se de Guterres propostas de reformas na estrutura da ONU. As organizações não governamentais esperam dele ações mais decididas em favor dos refugiados do que as atuais medidas criticadas por serem tímidas e lentas.

Antonio Guterres tem 67 anos e seu secretariado abrange 193 nações, das quais sete são lusófonas. A presença de Guterres poderá ajudar o Brasil na reivindicação de fazer parte efetiva do Conselho de Segurança.

Rui Martins, correspondente em Genebra.

