Por Redação, com Reuters – de Moscou:

O técnico do Chile, Juan Antonio Pizzi, acredita que é preciso tempo para entender a nova tecnologia do árbitro de vídeo depois que sua seleção sentiu os resultados positivos e negativos do sistema, que está sendo testado na Copa das Confederações da Rússia neste mês.

Ao derrotar Camarões por 2 a 0 em seu primeiro jogo no Estádio do Spartak, no domingo, o Chile teve um gol anulado no final do primeiro tempo. Uma decisão controversa na qual árbitro de vídeo apontou que Eduardo Vargas estava impedido ao fazer o gol.

Mas outra marcação do sistema, já no final do jogo. Confirmou um segundo gol de Vargas depois que o lance havia sido anulado por impedimento. O gol acabou sendo concedido após a revisão.

– Acho que este sistema precisa de tempo. Se o entendo corretamente. Estamos testando o sistema neste momento e pode haver dúvidas porque estamos acostumados a outras situações no futebol – disse Pizzi.

– Acho que temos que esperar para ver, e talvez, à medida que nos acostumarmos com ele, irá ficar melhor – afirmou em uma coletiva de imprensa após a partida pelo Grupo B da Copa das Confederações.

– Ver nosso gol no final do primeiro tempo anulado criou estresse nos jogadores porque eles não estavam acostumados com tal situação. Mas, por outro lado, no final a tecnologia provavelmente irá significar mais justiça no jogo.

– A única coisa negativa no incidente de hoje com o árbitro de vídeo foi que é difícil os jogadores concentrados no jogo o absorverem. E mesmo que seja a decisão certa tem um impacto em sua psique.

Rússia derrota a Nova Zelândia

A Rússia derrotou neste sábado a Nova Zelândia por 2 a 0 na partida de abertura da Copa das Confederações. Torneio que é visto como um teste do país-sede antes da realização da Copa do Mundo no próximo ano.

O meia Denis Glushakov abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Ele conseguiu bater o goleiro Stefan Marinovic com um toque por cima. O zagueiro Michael Boxall tentou cortar em cima da linha. E, por ter encostado na bola. O juiz anotou gol contra.

O segundo gol foi marcado por Fedor Smolov aos 24 minutos do segundo tempo. Completando cruzamento rasteiro de Alexander Samedov.

A Rússia, que está apenas no 63º lugar no ranking da Fifa, enfrenta Portugal na quarta-feira. Enquanto que a Nova Zelândia enfrentará o México no mesmo dia.

