Sob o acordo, a Tesla deve entregar a bateria de 100-MW dentro de 100 dias após a assinatura do contrato ou o produto será gratuito

Por Redação, com Reuters – de Sidney:

A Tesla venceu um contrato australiano para a instalação da maior bateria de grande porte do mundo ligada à rede elétrica, no que especialistas dizem que será um teste decisivo para a confiabilidade de energias renováveis em grande escala.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, conhecido por sua abordagem ousada em relação a carros, energia limpa e exploração espacial, venceu dezenas de propostas de competição para construir a bateria gigante de íons de lítio que servirá como uma reserva de emergência para a Austrália do Sul – um Estado atormentado por apagões.

Sob o acordo, a Tesla deve entregar a bateria de 100-MW dentro de 100 dias após a assinatura do contrato ou o produto será gratuito. Um compromisso que Musk fez em um tuíte em março.

Haverá muitas pessoas que vão olhar e dizer ‘Eles conseguiram fazer isso em cem dias? Funcionou?'”. Disse Musk à repórteres na cidade de Adelaide, capital da Austrália do Sul.

– Vamos garantir que sim.

A bateria, projetada para iluminar 30 mil casas se houver um apagão, será construída em um parque eólico operado pela francesa Neoen. Partes do qual ainda estão em construção.

Musk disse que se a empresa não conseguir entregar o projeto a tempo. O prejuízo será de ” US$ 50 milhões ou mais”, sem dar detalhes.

Esse será o maior porjeto de armazenagem de bateria no mundo. Superando uma instalação de 80 MW/hora na Califórnia, que também usa baterias da Tesla.

Sumsung

A gigante de tecnologia Samsung Electronics estimou um lucro operacional recorde para o segundo trimestre. Impulsionado por um avanço nas vendas de chips de memória, que analistas dizem continuará a elevar as margens até o fim do ano.

A líder mundial do segmento, e rival da Apple em smartphones. Disse que o lucro operacional do segundo trimestre provavelmente alcançou 14 trilhões de wons (US$ 12,1 bilhões). Ante estimativa média de 19 analistas em pesquisa da Thomson Reuters de 13,1 trilhões de wons.

A receita provavelmente subiu 18 por cento em relação ao ano anterior para 60 trilhões de wons. Também um recorde trimestral, contra a previsão de 59 trilhões de wons de analistas. A empresa sul-coreana detalhará os resultados no fim de julho.

As estimativas robustas reforçam a expectativa de que a Samsung terá um lucro recorde neste ano. Alimentados por um chamado superciclo de chip de memória.

Analistas prevêem a escassez de chips DRAM e NAND persista no resto deste ano. Devido ao crescimento limitado da oferta e à demanda por mais poder de smartphones e servidores.

As telas de diodo orgânico emissor de luz (OLED) são outro motor de crescimento do lucro. A Samsung tem uma forte posição no mercado para telas curvas de próxima geração, que podem ser usadas nos novos iPhones da Apple, a serem lançados em outubro.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...