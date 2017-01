A expectativa da Ecoponte, concessionária que explora os serviços da Ponte Rio-Niterói, foi de que cerca de 89 mil veículos cruzassem a via-expressa nesta segunda em direção ao Rio

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Ao contrário dos outros anos, quando o carioca sofria em longos engarrafamentos ao retornar para a capital após o feriado prolongada das festas natalinas de fim de ano, a volta para casa nesta segunda-feira ocorre em clima de normalidade. Apesar do trânsito intenso, não há registros de grandes engarrafamentos.

Quem está voltando da Região dos Lagos para o Rio de Janeiro enfrenta trânsito intenso. Porém, com poucos pontos de retenção. O tráfego foi normal e houve lentidão apenas na chegada a Rio Bonito, para quem sai da Via Lagos e vai para a BR-101.

A ponte Rio-Niterói apresentou trânsito intenso. Mas com bom fluxo tanto no sentido Rio como no sentido Niterói e a travessia da ponte ocorreu em torno de 13 minutos em ambos os sentidos. O que é uma surpresa não só pelo retorno à capital. Como também por ser uma segunda-feira, quando o fluxo costuma ser intenso e com registros de retenções ao longo de toda a via.

A expectativa da Ecoponte, concessionária que explora os serviços da Ponte Rio-Niterói, foi de que cerca de 89 mil veículos cruzassem a via-expressa nesta segunda em direção ao Rio. No sentido contrário, o maior movimento foi registrado no último sábado. Quando 97 mil veículos cruzaram a via em direção à Região dos Lagos.

No período entre os dias 23 de dezembro e nesta segunda-feira. Cerca de 1,6 milhão de veículos trafegaram nos dois sentidos da Ponte-Rio Niterói. Segundo estimativas da concessionária.

Autopista Fluminense

Já na BR-101, a Autopista Fluminense informou lentidão no sentido Sul (Niterói) do km 265 ao km 269, na região de Rio Bonito (RJ). Devido a uma operação com marcador de velocidade.

No sentido Norte (Espírito Santo), os usuários não encontraram retenção. A concessionária operou em regime de prontidão. Com serviços de atendimento ao usuário de 24 horas.

Rio-São Paulo

A concessionária CCR-NovaDutra informou que o trânsito foi intenso na Via Dutra, principal ligação do Rio de Janeiro com São Paulo. Mas fluiu com normalidade em ambos os sentidos.

Segundo a concessionária, a maior movimentação em direção ao Rio de Janeiro aconteceu nesta manhã. Com o horário de pico se concentrando entre às 7h e às 13h. Quando cerca de 6,4 mil veículos por hora estarão retornando ao Rio.

A Operação Especial do SOS Usuário conta, desde a véspera do Natal. Com mais de 100 viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência à disposição dos usuários 24 horas.

Rodoviária Novo Rio

O movimento de partida e chegada de passageiros pela Rodoviária Novo Rio também foi normal, embora intenso. Segundo a Concessionária Novo Rio, grupo privado que administra o terminal. Aproximadamente 582 mil passageiros transitaram pelo principal terminal carioca no período de 22 de dezembro de 2016 até esta segunda-feira.

As 44 empresas de ônibus que operam no terminal disponibilizaram 18.240 ônibus. Sendo 3,4 mil em horários extras. Os destinos mais procurados foram os de curta distância como as regiões da Costa Verde, Lagos e Serrana do Estado do RJ e cidades de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

No período do réveillon, o maior movimento de saída e chegada ocorreu na última sexta-feira, quando 32, 4 mil pessoas deixaram o Rio.

