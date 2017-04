Berners-Lee, um cientista que inventou a Web afirmou que sua intenção foi permitir que o público fizesse “coisas boas” e compartilhasse ideias entre si

Por Redação, com Reuters – de Londres/Seul/São Paulo:

A World Wide Web precisa ser completamente repensada para impedir espionagem e disseminação de “ideias malignas e nefastas” por redes sociais, disse o inventor da rede mundial de computadores, Tim Berners-Lee, nesta segunda-feira.

Berners-Lee, um cientista de computadores que inventou a Web como uma plataforma sobre a Internet em 1989. Ele afirmou que sua intenção foi permitir que o público fizesse “coisas boas” e compartilhasse ideias entre si. Como foi o caso da enciclopédia Wikipedia.

Em vez disso, ideais negativas estão proliferando por sites de mídia social, disse ele. Enquanto a privacidade também está sendo comprometida por espionagem online.

– Precisamos repensar a maneira como construímos a sociedade sobre estas páginas da Web – disse Berners-Lee em um fórum de tecnologia realizado em Londres.

– Como é que ideias nefastas e malignas algumas vezes parecem prevalecer mais que ideias construtivas no Twitter? Foi a forma com foi projetado? O Twitter pode ser ajustado? – Disse Berners-Lee.

– Não podemos deixar as pessoas fazerem o que quiserem das redes sociais – disse ele.

Google

O Google ofereceu investir pelo menos 1 trilhão de wons (US$ 880,29 milhões). Para ajudar a sul-coreana LG Display a aumentar a produção de telas com tecnologia Oled para smartphones. Publicou o Electronic Times, sem citar fontes.

O jornal afirmou que o Google ofereceu o investimento para assegurar um fornecimento estável de telas Oled flexíveis para os celulares Pixel. A Samsung Electronics usa telas curvas em seus smartphones e Apple deve começar a usá-las em pelo menos um dos próximos modelos do iPhone.

Representantes da LG Display não comentaram o assunto e o Google não pode ser imediatamente contatado para se pronunciar.

Positivo

A fabricante brasileira de computadores e celulares Positivo Informática informou nesta segunda-feira que vai mudar seu nome para Positivo Tecnologia. Para melhor refletir a diversificação da companhia.

– Hoje a companhia atua com um variado portfólio de marcas, públicos-alvo. Segmentos de negócio e geografias – afirmou a Positivo em comunicado ao mercado.

A empresa afirmou que a mudança reflete eventos como o crescimento da importância do segmento de celulares. Que representaram no ano passado um terço do faturamento. Além de licenciamento da marca de computadores premium Vaio no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile.

Além da atuação em computadores e celulares. A empresa também citou aquisição de 50 % da companhia iniciante de equipamentos médicos Hi Technologies, que está em “preparativos finais para o lançamento de produtos disruptivos na área de tecnologia médica em 2017”.

A assembleia de acionistas que votará a mudança no nome da Positivo foi marcada para 28 de abril.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...