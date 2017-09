Brian Acton atuou por oito anos no WhatsApp, que foi comprado em 2014 pelo Facebook por US$ 19 bilhões em dinheiro e ações

Por Redação, com Reuters – de Nova York/Frankfurt:

Brian Acton, co-fundador do WhatsApp deixará a companhia para iniciar uma nova fundação, disse em ele em uma publicação no Facebook na terça-feira.

Acton atuou por oito anos no WhatsApp, que foi comprado em 2014 pelo Facebook por US$ 19 bilhões em dinheiro e ações.

Ex-aluno da Stanford, Acton foi o co-fundador do WhatsApp juntamente com o imigrante ucraniano Jan Koum, em 2009. A dupla trabalhou no Yahoo antes de criar o WhatsApp.

Cofundador do Skype

A produtora britânica de jogos Bossa Studios disse na terça-feira que levantou US$ 10 milhões; em uma rodada de financiamento liderada pela empresa europeia de capital de risco Atomico; antes do lançamento do jogo online para múltiplos jogadores Worlds Adrift, com a temática de piratas.

Os fundadores da Bossa Henrique Olifiers e Imre Jele participaram do desenvolvimento do RuneScape; um chamado jogo online de multi jogadores (MMOG na sigla em inglês); com mais de 250 milhões de contas criadas desde seu lançamento em 2001.

A Atomico, criada pelo cofundador do Skype Niklas Zennstrom; terá dois lugares no conselho da Bossa ocupados pelo cofundador e sócio Mattias Ljungman e o empresário de jogos associado à Atomico Alexis Bonte.]

Worlds Adrift apresenta piratas encarregados de construir um dirigível; recrutar tripulação e assumir o controle dos céus pontilhados por ilhas flutuantes.

A Bossa disse que o investimento de US$ 10 milhões será acompanhado por seu investidor original, London Venture Partners; que se especializa em financiamento inicial para novos jogos.

Segundo a Bossa, os US$ 10 milhões serão usados para contratar funcionários de desenvolvimento de inteligência artificial; conteúdo gerado por usuários e jogos baseados em comunidade.

Os jogos online para multijogadores provavelmente representarão uma grande parcela dos US$ 29,4 bilhões que a pesquisadora de mercado NewZoo espera ser gasto em jogos para computadores este ano, de US$ 108,9 bilhões para todo o mercado de jogos.

