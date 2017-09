Os Estados Unidos querem que o Conselho de Segurança da ONU imponha um embargo de petróleo à Coreia do Norte, interrompa sua fundamental exportação do setor têxtil

Por Redação, com Reuters – de Seul:

A Coreia do Norte advertiu nesta segunda-feira que os Estados Unidos pagarão “devido preço” por liderar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU contra o mais recente teste nuclear norte-coreano, à medida que Washington pressiona por uma votação sobre uma proposta de resolução para impor mais sanções contra Pyongyang.

Autoridades sul-coreanas disseram após o sexto teste nuclear da Coreia do Norte no dia 3 de setembro; que o regime disse ter sido de uma bomba avançada de hidrogênio, que Pyongyang pode lançar outro míssil balístico intercontinental em desafio à pressão internacional.

Os Estados Unidos querem que o Conselho de Segurança da ONU imponha um embargo de petróleo à Coreia do Norte; interrompa sua fundamental exportação do setor têxtil e submeta o líder Kim Jong Un a interdições financeira e de viagem, de acordo com uma proposta da resolução vista pela agência inglesa de notícias Reuters.

Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que os Estados Unidos estão “frenéticos”; para manipular o Conselho de Segurança sobre o teste nuclear de Pyongyang; que disse fazer parte de “medidas legítimas de autodefesa”.

– Caso os Estados Unidos por fim estabeleçam a ilegal e ilegítima ‘resolução’ de sanções mais fortes; a Coreia do Norte garantirá com certeza absoluta que os Estados Unidos paguem o devido preço – disse o porta-voz; em comunicado divulgado pela agência de notícias oficial norte-coreana, KCNA.

– O mundo verá como a Coreia do Norte domará os bandidos dos Estados Unidos; tomando uma série de ações mais duras do que eles jamais imaginaram –acrescentou o porta-voz, cujo nome não foi informado.

