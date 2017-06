Os insurgentes preferiram explodir a mesquita a ver sua bandeira retirada pelas forças apoiadas pelos Estados Unidos que lutam no labirinto de vielas

Por Redação, com Reuters – de Mossul:

“Quando olhei pela janela e vi que o minarete não estava mais lá, senti que parte de mim morreu”.

Para Ahmed Saied, professor escolar iraquiano de 54 anos, e muitos outros, Mossul nunca mais será a mesma depois que militantes do Estado Islâmico explodiram o minarete inclinado que decorou sua cidade durante quase 850 anos.

Os militantes destruíram a Grande Mesquita de Al-Nuri na noite de quarta-feira. Assim como seu famoso minarete, afetuosamente apelidado pelos iraquianos de Al-Hadba, ou “o corcunda”. Ao amanhecer, tudo que restava era a base que se projetava da alvenaria destroçada.

A destruição aconteceu enquanto forças do Iraque se aproximavam da mesquita. Que também tinha uma importância simbólica enorme para o Estado Islâmico. Seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, a usou em 2014 para declarar um “califado” sobre partes do Iraque e da Síria.

Sua bandeira negra estava hasteada no minarete de 45 metros de altura desde junho de 2014. Quando combatentes do grupo irromperam por todo o país e ocuparam vastas porções de seu território.

Os insurgentes preferiram explodir a mesquita a ver sua bandeira retirada pelas forças apoiadas pelos Estados Unidos. Que lutam no labirinto de vielas e ruas estreitas da Cidade Velha. O último bairro de Mossul ainda controlado pelo Estado Islâmico.

– Nesta manhã, subi no telhado de minha casa e fiquei chocado de ver que o minarete Hadba havia desaparecido – contou Nashwan, trabalhador diarista que mora no bairro de Khazraj, próximo da mesquita, por telefone. “Rompi em lágrimas. Senti que tinha perdido um filho.”

Violência

O departamento de mídia dos militares iraquianos distribuiu uma foto tirada do ar que mostra a mesquita. E o minarete praticamente reduzidos a escombros entre as pequenas casas e vielas estreitas da Cidade Velha. Um vídeo publicado em uma rede social mostrou o minarete tombando verticalmente e levantando uma nuvem de areia e poeira.

– As forças de segurança do Iraque continuam a avançar sobre o território ainda em mãos do Estado Islâmico – disse o coronel do Exército norte-americano Ryan Dillon, porta-voz da coalizão internacional liderada pelos EUA que auxilia o esforço iraquiano para derrotar a facção.

– Ainda há dois quilômetros quadrados no oeste de Mossul antes de a cidade inteira ser liberada – disse ele à agência inglesa de notícias Reuters por telefone.

Para muitos, a destruição do minarete marcou o colapso definitivo do domínio do Estado Islâmico em Mossul e um presságio de sua derrota em todo o Iraque.

– Explodir o minarete Al-Hadba e a mesquita de Al-Nuri equivale a um reconhecimento oficial da derrota – disse o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, nesta quinta-feira em seu site.

