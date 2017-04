O bombardeio norte-americano a uma base aérea síria divide a comunidade internacional. Europeus demonstram apoio à ação ordenada por Trump. China pede cautela. Rússia qualifica ataque de “agressão a uma nação soberana”

Por Redação, com DW – de Washington:

O ataque dos Estados Unidos à base aérea de Shayrat, o primeiro realizado contra forças do presidente sírio Bashar al-Assad em seis anos de guerra civil no país, polarizou a opinião pública internacional e gerou grande repercussão entre líderes de nações que apoiam ou se opõem ao regime de Damasco.

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente francês, François Hollande, afirmaram, em comunicado conjunto, que Assad provocou o ataque norte-americano com suas próprias ações. Segundo os dois líderes, “o presidente Assad é o único responsável pelas consequências”. Em razão do “uso repetido de armas químicas e crimes cometidos contra seu próprio povo”.

Merkel e Hollande disseram que seus países continuarão a trabalhar junto a seus parceiros na ONU nos “esforços para responsabilizar o presidente Assad por suas ações criminosas”. Ambos pediram que a comunidade internacional “reúna forças para promover uma transição política na Síria”. Em acordo com as resoluções da ONU.

“Resposta adequada”

O gabinete da primeira-ministra britânica Theresa May expressou apoio a Washington. Afirmando que a ação norte-americana foi uma “resposta adequada ao ataque bárbaro. Com armas químicas lançado pelo regime sírio, com o propósito de impedir futuros ataques”.

O governo britânico foi informado antecipadamente sobre o lançamento dos mísseis norte-americanos contra a base aérea síria. O secretário britânico de Defesa, Michael Fallon, disse que o Reino Unido. Que integra a coalizão liderada pelos EUA que combate o autoproclamado “Estado Islâmico” na Síria e no Iraque. Não foi convidado a participar da operação.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a iniciativa de Trump. Afirmando que o presidente norte-americano enviou uma “mensagem forte e clara”. Tanto nas ações quanto nas palavras, e que “o uso de armas químicas não deve ser tolerado”.

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni. Disse que o conflito na Síria deve ser resolvido através de negociações envolvendo o governo, grupos de oposição e a Rússia, sob a tutela da ONU.

A China defendeu uma investigação independente sobre o ataque químico em Khan Cheikhoun. “O principal agora é evitar que a situação se deteriore e preservar o árduo processo político para resolver o conflito na Síria”, afirmou uma porta-voz do ministério chinês do Exterior, sem mencionar diretamente o ataque norte-americano. Ela reiterou que o país condena os ataques com armas químicas sob quaisquer circunstâncias.

Rússia condena agressão

A Rússia condenou o ataque, que chamou de “uma agressão contra um Estado soberano em violação das leis internacionais”. Segundo nota do porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, o presidente russo, Vladimir Putin, classificou como “pretexto exagerado” a justificativa do governo norte-americano para o ataque. “A atitude de Washington representa um golpe significativo para as relações Rússia-EUA, que já se encontravam em estado deplorável”, dizia o comunicado, segundo o qual o ataque cria “graves obstáculos” para a criação de uma coalizão internacional contra o terrorismo.

O ministro russo do Exterior, Sergei Lavrov, também qualificou o ataque como um ato de agressão, dizendo que seu país exigirá explicações sobre a natureza da operação norte-americana. Ele disse esperar que essa “provocação” por parte de Washington “não cause danos irreparáveis” às relações entre os dois países.

Irã e Arábia Saudita de lados opostos

A Arábia Saudita, que apoia a oposição síria, elogiou o que chamou de “decisão corajosa” de Trump. Já o Irã, um dos aliados de Assad, afirmou que “ações unilaterais” como essa podem ser perigosas.

Um porta-voz do ministério iraniano do Exterior disse que as investidas norte-americanas poderão “fortalecer os terroristas”, deixando ainda mais complicada a situação. O Irã, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, majoritariamente sunita, travam uma disputa de poder por maior influência na Síria e em outras partes da região.

O grupo Coalizão Síria, de oposição a Assad, elogiou o ataque norte-americano, afirmando que pôs fim a uma era de impunidade. Os insurgentes dizem esperar que este seja apenas o início de um maior envolvimento norte-americano no conflito.

