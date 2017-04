Moscou condena mísseis norte-americanos contra base aérea síria como “ataque a uma nação soberana” e diz temer “danos irreparáveis” às relações EUA-Rússia

Por Redação, com DW – de Moscou:

A Rússia condenou nesta sexta-feira o ataque norte-americano a uma base aérea síria como “uma agressão contra um Estado soberano em violação das leis internacionais”.

Horas antes, navios de guerra americanos no Mar Mediterrâneo dispararam uma série de mísseis contra a base aérea de Shayrat, na cidade de Homs. De onde se acredita terem partido, na terça-feira. Os caças que lançaram o ataque químico sobre Khan Cheikhoun. Cuja responsabilidade Washington atribui ao presidente sírio, Bashar al-Assad.

Segundo nota do porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, o presidente russo, Vladimir Putin, classificou como “pretexto exagerado”. A justificativa do governo norte-americano para o ataque. “A atitude de Washington representa um golpe significativo para as relações Rússia-EUA. Que já se encontravam em estado deplorável”. Dizia o comunicado, segundo o qual o ataque cria “graves obstáculos” para a criação de uma coalizão internacional contra o terrorismo.

O ministro russo do Exterior, Sergei Lavrov, também qualificou o ataque como um ato de agressão. Dizendo que seu país exigirá explicações sobre a natureza da operação norte-americana. Ele disse esperar que essa “provocação” por parte de Washington “. Não cause danos irreparáveis” às relações entre os dois países.

Moscou suspendeu nesta sexta-feira o tratado de segurança aérea com os militares norte-americanos. Criado a fim de evitar colisões entre aeronaves dos dois países no movimentado espaço aéreo sírio.

Regime de Assad

A Rússia acusou a oposição o regime de Assad de estocar armas químicas em Khan Cheikhoun. Segundo o Ministério russo da Defesa, os agentes tóxicos teriam sido liberados quando um ataque aéreo atingiu um arsenal de armas químicas. E uma fábrica de munições dos rebeldes na cidade.

Informações preliminares divulgadas pela emissora estatal russa Rossiya 24 relatam que nove aviões foram destruídos na base aérea de Shayrat. Assim como munições e depósitos de combustível. A pista de pouso, contudo, não sofreu grandes danos.

