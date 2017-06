Segundo o presidente, se há um só caso, como houve, no segundo que foi detectado, os responsáveis são capturados e entregues às autoridades

Um jovem morreu, em decorrência de disparos à queima-roupa da Guarda Nacional Bolivariana (GNB), em nova jornada de protestos em Caracas. O presidente Nicolás Maduro destacou o esforço das forças de segurança e reafirmou que as armas de fogo e as escopetas com balas de borracha estão proibidas.

Um grupo de manifestantes enfrentou funcionários da GNB (polícia militarizada) na estrada Francisco Fajardo. A principal via de Caracas, onde foi relatada a morte do jovem de 22 anos. Além de vários feridos.

À Agência EFE diz ter constatado como o jovem caiu ferido, após receber, a poucos metros de distância. Vários disparos de uma escopeta de balas de borracha de um agente da GNB.

O líder oposicionista Henrique Capriles divulgou, nas redes sociais, um vídeo em que se pode ver agentes uniformizados disparando diretamente contra um grupo de manifestantes.

– À queima-roupa. Cumprem suas ordens ao pé da letra, Nicolás Maduro. E hoje você disse à imprensa internacional que os seus xerifes usam água e gás lacrimogêneo – criticou Capriles em outra mensagem.

Maduro, por sua vez, elogiou, em entrevista com a presença de jornalistas estrangeiros. O “esforço heroico” que, em sua opinião, estão fazendo a GNB e a Polícia Nacional Bolivariana em seu trabalho nas manifestações feitas pela oposição.

– Sem armas de fogo. Estão proibidas. Sem escopetas de balas de borracha. Estão proibidas. Com água e o gás lacrimogêneo, que está permitido”. Acrescentou Maduro. Ele lembrou que três funcionários da GNB foram detidos por suposta vinculação com a morte de um manifestante. Por arma de fogo, na segunda-feira passada.

Segundo o presidente, se há um só caso, como houve, no segundo que foi detectado, os responsáveis são capturados e entregues às autoridades. “Eu ordenei uma investigação para saber se por trás não há uma conspiração”. Disse Maduro sobre o incidente em que morreu o manifestante Fabián Urbina, de 17 anos.

