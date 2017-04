De acordo com a Polícia Civil, essas pessoas têm ligação com traficantes da comunidade Lagomar, em Macaé

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Nove pessoas foram presas na terceira fase da Operação Maré Vermelha, deflagrada nesta quarta-feira pela 21ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso, da Zona Norte do Rio de Janeiro, para desarticular uma quadrilha de traficantes que atua nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União, no Complexo da Maré, no mesmo bairro.

Entre os presos, um integra a comunidade Nova Holanda. Responsável por fornecer drogas para traficantes de Macaé, no norte Fluminense. Cinco dos detidos são daquela cidade e três deles já estavam custodiados no sistema penitenciário.

De acordo com a Polícia Civil, essas pessoas têm ligação com traficantes da comunidade Lagomar, em Macaé. Onde os agentes desenvolveram a operação desta quarta-feira. Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça.

O delegado titular da 21ª DP, Wellington Vieira, informou que as investigações para identificar os integrantes da quadrilha. Que atuava na venda de drogas e armas, duraram seis meses. Cerca de 80 policiais participaram da operação, que contou com 20 equipes de delegacias distritais da capital, cinco das distritais do interior e apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais.

Ação policial em Manguinhos

Uma ação contra o tráfico de drogas em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, resultou no fechamento de duas escolas, duas creches e um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI), deixando 1.327 alunos sem aula.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 163 alunos do EDI Doutor Antônio Fernandes já tinham sido liberados no final da manhã, quando a unidade foi atingida por tiros, durante um confronto entre policiais militares e traficantes de drogas. A direção da escola, professores e funcionários ainda permanecem no prédio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Arará/Mandela, policiais estavam em patrulhamento de rotina, por volta das 11h, quando foram recebidos a tiros por vários homens armados na localidade conhecida como Pontilhão. Houve confronto e oito pessoas foram presas. Com os detidos, a polícia apreendeu uma quantidade de maconha e cocaína, além de uma pistola automática. Os presos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Cidade da Polícia, onde foram autuados.

Cerca de meia hora depois, homens armados atiraram contra a base da UPP, mas nenhum policial foi ferido. Em protesto, moradores ocuparam a Avenida Leopoldo Bulhões, que dá acesso à comunidade da Mandela, onde fecharam a via nos dois sentidos e um ônibus foi incendiado. A Polícia Militar enviou reforço ao local e conseguiu liberar a pista. O policiamento está reforçado na região e o ônibus queimado está sendo retirado da via.

De acordo com a Federação de Transportes de Passageiros do Estado do Rio (Fetranspor), do início do ano até agora, 19 ônibus já foram destruídos em ações de protesto na cidade.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...