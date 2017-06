Segundo a agência de mineração, a tragédia ocorrida na tarde de sexta-feira se deveu a “uma explosão de metano” em uma mina explorada de maneira ilegal

Por Redação, com EFE – de Bogotá:

O número de mortos na explosão ocorrida no dia anterior em uma mina de carvão na cidade de Cucunubá, no departamento de Cundinamarca, no centro da Colômbia, subiu para oito, segundo informou neste sábado a Agência Nacional de Mineração (ANM). As informações são da agência EFE.

– O relatório oficial é de 14 pessoas afetadas – destacou a AMN em uma mensagem em sua conta do Twitter, na qual detalhou que desse total há “um ferido, oito mortos e cinco ainda desaparecidos”.

As primeiras informações divulgadas na sexta-feira falavam em 18 pessoas afetadas pela explosão.

Segundo a agência de mineração, a tragédia ocorrida na tarde de sexta-feira se deveu a “uma explosão de metano”. Em uma mina explorada de maneira ilegal na vereda de Pueblo Viejo. Que faz parte de Cucunubá, município situado 90 quilômetros ao norte de Bogotá.

A agência também informou que sete engenheiros de salvamento. E mais de 35 socorristas trabalharam na zona da explosão para tentar resgatar as cinco pessoas que ainda estão desaparecidas.

– Lamentamos profundamente as mortes provocadas por esta explosão. A nossa solidariedade está com as famílias – acrescentou o órgão estatal.

