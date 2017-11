Por Redação, com EFE – de Zurique:

Os árbitros pré-selecionados pela Fifa para o Copa do Mundo de 2018, e os que participarão do Campeonato Mundial de Clubes, neste ano, entre eles o brasileiro Sandro Meira Ricci, estarão na próxima semana, em Abu Dhabi, em um curso de formação sobre o sistema de auxílio por vídeo (VAR).

A competição, com as equipes campeãs continentais, será disputada entre os dias 6 e 16 de dezembro; na capital dos Emirados Árabes. Como aconteceu em 2016, o torneio contará com a presença de equipe para avaliar as imagens dos jogos.

Para a Copa do Mundo, no entanto, ainda não foi oficializada a utilização do VAR. Os árbitros selecionados, entre o próximo sábado e o dia 29 deste mês; estarão nos Emirados Árabes para conhecer melhor o sistema.

Mundial de Clubes

Na sequência, será a vez dos escalados para o Mundial de Clubes, que não tiverem participado do curso nos dias anteriores.

O espanhol Carlos Velasco Carballo, que esteve na Copa do Brasil, em 2014, e nas Eurocopas de 2012 e 2016, e o italiano Roberto Rosetti, árbitro no Mundial de 2010, na África do Sul, e na Euro de 2008, serão os instrutores.

Sorteio da Copa de 2018

O ex-lateral-direito Cafu, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e 2002; será um dos oito antigos craques presentes no palco do sorteio dos grupos da Copa de 2018, ao lado; por exemplo, do argentino Diego Maradona, conforme divulgou a Fifa nesta terça-feira.

Além do capitão do penta e de ‘El Pibe’, foram anunciados como ajudante do inglês Gary Liniker e jornalista esportiva russa Maria Komandnaya; o italiano Fabio Cannavaro, o uruguaio Diego Forlán; o espanhol Carles Puyol, o francês Laurent Blanc, o inglês Gordon Banks e o russo Nikita Simonyan.

O sorteio dos oito grupos da próxima edição da Copa do Mundo acontecerá em 1º de dezembro; no Palácio do Kremlin, em Moscou.

O alemão Miroslav Klose, campeão mundial en 2014, será; segundo a Fifa, o responsável por levar o troféu da competição para a cerimônia. O jogador, que se aposentou no meio do ano passado, é o melhor artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols.

Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain suou muito a camisa, apesar do placar, venceu no sábado o Nantes por 4 a 1, em casa; e abriu assim seis pontos de frente na liderança do Campeonato Francês, já que o Monaco; não foi além de empate com o Amiens em 1 a 1.

O artilheiro da partida foi o centroavante uruguaio Edinson Cavani, que abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo; vencendo a forte resistência imposta pelos comandados pelo italiano Claudio Ranieri, e deu números finais ao duelo aos 34 da etapa complementar, após falha da zaga amarela e verde.

Os dois outros gols dos PSG foram marcados por meias argentinos. Antes do intervalo, Ángel Di María anotou o seu aos 42 minutos. Depois do reinício da partida, foi a vez de Javier Pastore balançar as redes, aos 20, cinco minutos depois de o atacante burquinês Préjuce Nakoulma ter descontado para o Nantes.

O jogo de hoje no estádio Parc des Princes marcou a volta de Neymar ao Paris Saint-Germain, depois dele ter ficado fora do duelo com o Angers, por causa de dores musculares. Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva também foram titulares, enquanto Lucas Moura passou 90 minutos no banco.

No Nantes, estavam em campo no apito inicial do zagueiro Diego Carlos, ex-Madureira, o lateral-esquerdo Lima, ex-Botafogo, e o volante Andrei Girotto, ex-Palmeiras. Este último, saiu de campo para dar lugar a Nakoulma, que marcou logo no minuto seguinte a saída do banco.

Com a vitória, o PSG chegou aos 35 pontos, em 39 disputados na competição. A frente para o Monaco, agora, é de seis pontos, depois do tropeço da equipe do Principado, que ontem jogou como visitante com o Amiens.

Derrotado em Paris, o Nantes, de Ranieri, terminará a rodada na quinta colocação, com 23 pontos.

Classificação

No sábado, o Toulouse perdeu a chance de se aproximar mais da zona de classificação competições continentais; ao empatar em casa com o lanterna, Metz, em 0 a 0. Este foi apenas o quarto ponto somado pelo último colocado da competição.

O Dijon se afastou do bloco dos times que seriam rebaixados e subiu para 12º; graças a vitória sobre o Troyes, em seus domínios; por 3 a 1. Já o Stasbourg pulou do penúltimo lugar para o 17º; ao superar o Rennes por 2 a 1. Já Guingamp e Angers empataram em 1 a 1, em resultado ruim para as duas equipes.

Curtir isso: Curtir Carregando...