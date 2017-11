Riina, que completou 87 anos na quinta-feira, morreu na ala prisional de um hospital em Parma, cidade ao norte da Itália onde cumpria 26 sentenças de prisão

Por Redação, com Reuters – de Roma:

Salvatore “Toto” Riina, mais poderoso chefe da máfia Siciliana do século XX, que foi condenado por ordenar dezenas de assassinatos, morreu de causas naturais nesta sexta-feira, após quase um quarto de século na prisão.

Riina, que completou 87 anos na quinta-feira, morreu na ala prisional de um hospital em Parma,; cidade ao norte da Itália onde cumpria 26 sentenças de prisão perpétua por homicídios cometidos entre 1969 e 1992. Suas vítimas incluem dois magistrados que lideraram uma campanha para levar figuras da máfia à Justiça.

O mafioso havia entrado em coma após complicações durante uma cirurgia alguns dias atrás; e sua família recebeu permissão para ficar ao lado dele na quinta-feira, disse o Ministério da Justiça.

A Fera

Apelidado de “A Fera”, Riina começou sua violenta carreira criminal nas ruas de Corleone após a Segunda Guerra Mundial; e se tornou o chefe dos chefes da máfia siciliana quando alcançou seu ápice no século XX.

Riina supervisionou um período econômico florescente para o grupo do crime organizado “Cosa Nostra”; quando traficava heroína para a América do Norte e dominava o poder político em Palermo e Roma.

Porém, devido à violência de Riina, centenas de mafiosos quebraram seus códigos de silêncio nos anos 1980 e 1990; e testemunharam contra ele, permitindo que os magistrados Giovanni Falcone e Paolo Borsellino revelassem os segredos escondidos da “Cosa Nostra”; e processassem seus líderes pelos crimes de seus soldados.

Prisão

A prisão de Riina em janeiro de 1993, após mais de 20 anos como fugitivo; ocorreu meses após Falcone e Borsellino serem mortos por ordem dele; e coincidiu com a queda tumultuosa do sistema político corrupto da Itália do pós-guerra.

Desde então, Riina estava mantido sob forte esquema de segurança, com pouco acesso à sua família de acordo com uma lei escrita para evitar que chefes comandem a partir da prisão.

Recusando-se a cooperar com os investigadores até o fim, os segredos de Riina agora nunca virão à tona.

Tendo recebido vários apelidos ao longo dos anos, Riina tinha 13 anos quando seu pai, um agricultor pobre, morreu em uma explosão ao tentar remover um bomba que era resquício da guerra.

Quando tinha 19 anos, ele matou um homem durante uma briga de gangues em Corleone e passou seis anos na prisão, um rito de passagem para um mafioso.

