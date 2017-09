O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução elaborada pelos Estados Unidos na semana passada autorizando novas sanções

Por Redação, com Reuters – de Seul/Pequim:

Quanto mais sanções os Estados Unidos e seus aliados impuserem contra a Coreia do Norte, mais rápido Pyongyang se moverá para completar seus planos nucleares, afirmou um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, nesta segunda-feira, segundo a agência de notícias estatal norte-coreana, a KCNA.

As sanções mais recentes impostas pelo Conselho de Segurança da ONU representam “o mais cruel, antitético; e desumano ato de hostilidade para exterminar fisicamente a população da Coreia do Norte; em especial seu sistema e governo”, disse o porta-voz, de acordo com a KCNA.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução elaborada pelos Estados Unidos na semana passada; autorizando novas sanções mais rígidas contra Pyongyang, que incluem a proibição das exportações de produtos têxteis do país; e limitando as importações de petróleo.

Exercícios militares na península coreana

As Forças Armadas norte-americanas conduziram simulações de bombardeio com a Coreia do Sul na península coreana, e a Rússia e a China iniciaram exercícios navais, antes de uma reunião da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira, em que a ameaça nuclear da Coreia do Norte deve ser motivo de grande preocupação.

A série de exercícios militares ocorreu depois que Pyongyang lançou outro míssil balístico de médio alcance sobre o Japão na sexta-feira; e que a reclusa Coreia do Norte conduziu seu sexto e mais poderoso teste nuclear no dia 3 de setembro; em desafio a sanções da ONU e à pressão internacional.

Uma dupla de bombardeiros B-1B e quatro jatos F-35 dos Estados Unidos decolaram de Guam e do Japão; e se juntaram à quatro aviões F-15K da Coreia do Sul no exercício mais recente; disse o Ministério de Defesa sul-coreano.

Os exercícios militares conjuntos estão sendo conduzidos “de duas a três vezes por mês nesses dias”; disse o ministro de Defesa da Coreia do Sul, Song Young-moo, ao Parlamento, nesta segunda-feira.

Em Pequim, a agência de notícias oficial Xinhua disse que a China e a Rússia iniciaram exercícios navais no porto russo de Vladivostok; não muito longe da fronteira entre a Rússia e a Coreia do Norte.

Os exercícios estavam sendo conduzidos entre a Baía de Pedro o Grande, perto de Vladivostok, e a parte sul do Mar de Okhotsk, ao norte do Japão, disse.

As simulações são a segunda parte de exercícios navais conjuntos entre a Rússia e a China neste ano; cuja primeira parte foi conduzida no mar Báltico em julho. A agência Xinhua não relacionou diretamente os exercícios à atual tensão causada pela Coreia do Norte.

China e Rússia têm repetidamente pedido por uma solução pacífica e negociações para resolver a crise.

Curtir isso: Curtir Carregando...