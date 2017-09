Kim Jong-un diz que Washington “não se atreva a falar em opção militar”, enquanto procura expandir capacidade de seu país miniaturizar ogivas nucleares que sejam capazes de alcançar território norte-americano

Por Redação, com DW – de Seul:

A agência estatal de notícias norte-coreana KCNA afirmou neste sábado que, apesar de sanções mais duras das Nações Unidas, Kim Jong-un pretende dar continuidade ao programa de armas nucleares de seu país e alcançar um equilíbrio militar com os Estados Unidos.

Kim declarou que o lançamento de seu mais recente míssil balístico foi realizado com o objetivo de “acalmar a beligerância dos Estados Unidos”; e estabelecer um equilíbrio para que o governo norte-americano “não se atreva a falar em opção militar”.

Após o teste de um míssil balístico, na quinta-feira, os EUA deixaram claro na que a possibilidade de uma intervenção militar estaria em aberto. “Existe a opção militar”; afirmou em Washington Herbert Raymond McMaster, assessor de Segurança Nacional da presidência norte-americana.

Kim ressaltou que deveria “mostrar com clareza” que; “apesar do bloqueio e de sanções ilimitadas”; a Coreia do Norte está alcançando o seu objetivo de ampliar a sua força nuclear. A mídia estatal salientou que Kim teria ordenado o teste pessoalmente e o teria observado a partir de sua central de comando.

Teste

O teste de quinta-feira, que Pyongyang confirmou ter envolvido o lançamento de um míssil balístico de médio-longo alcance do tipo Hwasong-12; “aconteceu com o objetivo de acalmar a beligerância dos EUA; que recentemente clamaram por usar força militar contra a República Popular Democrática da Coreia (nome oficial do país)”. Informou a agência estatal KCNA.

Pyongyang visa expandir as suas capacidades com vista a miniaturizar ogivas nucleares que possam ser instaladas em mísseis intercontinentais; e sejam capazes de alcançar o território norte-americano.

Fim de possibilidades

Na sexta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou o lançamento do míssil feito pela Coreia do Norte na véspera; descrevendo a ação como “altamente provocadora”. Os países-membros ainda pediram que Pyongyang pare imediatamente com os “atos escandalosos”.

Por não haver consenso dentro do Conselho de Segurança; a advertência não levou a sanções mais duras contra o país asiático do que as impostas na última segunda-feira; devido a testes realizados no dia 3 de setembro.

Autoridades militares sul-coreanas estimam que o último teste, um projétil lançado dos arredores da capital norte-coreana na última quinta-feira; tenha alcançado uma altitude máxima de 770 quilômetros e percorrido uma distância de 3, 7 mil quilômetros; o suficiente para atingir o território norte-americano de Guam, no Pacífico Ocidental.

O ministro de Defesa do Japão, Itsunori Onodera, afirmou na sexta-feira que o governo norte-coreano tinha “Guam em mente”; ao disparar o míssil. A base militar no Pacífico fica a 3.400 quilômetros da Coreia do Norte. Em agosto, Pyongyang alertou que estaria “examinando cuidadosamente” um plano para atacar com mísseis o território norte-americano.

Segundo Herbert Raymond McMaster, os EUA estão se aproximando do fim de suas possibilidades no campo de sanções e da diplomacia. “Este não é uma questão entre os EUA e a Coreia do Norte, é um assunto para o mundo todo”, comentou o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

As sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU na última segunda-feira limitam o fornecimento de petróleo e as exportações de têxteis pela Coreia do Norte.

No entanto, a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, declarou que “neste ponto o Conselho de Segurança não pode fazer muito mais, pois já se reduziu 90% do comércio e 30% do petróleo [importações]”.

Haley disse ainda que não teria nenhum problema em encaminhar o caso para o secretário de Defesa, James Mattis. Pois ele possui uma série de opções, afirmou a embaixadora norte-americana na ONU.

