Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Com o apoio de 2,9 mil homens das Forças Armadas, as polícias Civil, Militar, da Força Nacional de Segurança e da Polícia Federal realizam uma grande operação, com a participação de mais de 4 mil agentes, nos morros da Mangueira, do Tuiuti, de Mandela e Arará, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O objetivo é cumprir mandados prisão e de busca e apreensão, contra acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. As informações sobre esconderijo de armas, drogas ou criminosos podem ser dadas ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177; que vai encaminhar os dados em tempo real ao comando da operação. Um dos principais alvos da ação é Reinaldo Santos de Sena, conhecido como Dedé da Mangueira, apontado como líder do tráfico na região.

A ação começou no fim da madrugada, mas só depois das 6h é que os agentes começaram a entrar nas comunidades, já que antes eles precisaram destruir barricadas montadas pelos traficantes nas ruas de acesso aos morros.

Até o momento, não há informações sobre confrontos, prisões ou apreensões. O espaço aéreo da região central do Rio está controlado para deslocamento dos helicópteros das forças de segurança. Mas a medida não compromete as operações de pouso e decolagem nos aeroportos.

Acordo

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, as Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco das comunidades; enquanto os policiais fazem as incursões nas favelas para cumprir os mandados Judicias. Algumas vias próximas às comunidades chegaram a ser interditadas; como é o caso da Visconde de Niterói, principal acesso ao Morro da Mangueira. Mas, no momento, já foi liberada ao tráfego de veículos.

A operação é mais um desdobramento do Plano Nacional de Segurança; que envolve a cooperação de órgãos federais estaduais e municipais; com o objetivo de combater o crime organizado no Rio, principalmente o tráfico de drogas e o roubo de cargas.

