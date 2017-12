O pontífice disse que havia uma necessidade de “trabalhar com determinação para construir um mundo sem armas nucleares”

Por Redação, com Reuters – de Milão:

O Papa Francisco pediu, neste domingo, aos líderes mundiais que trabalhem a favor do desarmamento nuclear para proteger os direitos humanos, em particular os de pessoas mais desfavorecidas.

O pontífice disse que havia uma necessidade de “trabalhar com determinação para construir um mundo sem armas nucleares”; falando da janela do apartamento papal com vista para a praça de São Pedro.

Coreia do Norte e EUA

Com as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, o Papa alertou, repetidamente; contra os catastróficos efeitos humanitários e ambientais dos dispositivos nucleares e pediu que um terceiro país faça a mediação da disputa.

Na oração semanal do Angelus, ele acrescentou que homens e mulheres do mundo tinham “a liberdade; a inteligência e a capacidade de orientar a tecnologia, limitar seu poder, a serviço da paz e do verdadeiro progresso”.

