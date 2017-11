Outras possibilidades, já de algum tempo, estão sendo examinadas, mas sempre considerando a necessidade de se chegar a um nome inspirado na história

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Dificilmente a TV Globo vai utilizar De Volta Pra Casa como título definitivo da novela de João Emanuel Carneiro, a escolhida para substituir O Outro Lado do Paraíso na faixa das 9

E não irá utilizar por uma razão bem simples: a marca pertence à rival Record TV, com domínio até outubro de 2020.

Em televisão, dizem, tudo é possível acontecer, menos a Globo “pedir” algo para a Record.

Outras possibilidades, já de algum tempo, estão sendo examinadas. Mas sempre considerando a necessidade de se chegar a um nome inspirado na história de um cantor de axé music fracassado. Só depois de sair do circuito ou de se refugiar em lugar incerto e não sabido; é que as músicas de sua autoria começam a frequentar as paradas de sucessos.

Independentemente disso, o início das gravações, antes previsto para dezembro; deve ficar para janeiro, porque a prioridade no momento; além do fechamento de elenco, é a busca por ideais locações na Bahia, cenário escolhido para começar os trabalhos.

TV Tudo

JR (1)

Por Conta Própria é o título de uma nova série do Jornal da Record, que vai ao ar na próxima semana, e certamente levará muita gente se identificar com ela.

A reportagem vai mostrar a ação de famílias que não se dão por vencidas até provar que o parente preso não é o culpado pelo crime do qual é acusado.

JR (2)

Todo o enfoque da reportagem Por Conta Própria será em pessoas que, por conta própria, correm atrás de provas, pagam perícias particulares e fazem o que o estado deveria ter feito.

Dentre os casos, a história de um pai que levou 14 anos até encontrar o paradeiro do atropelador que matou o filho e a neta dele em um acidente de trânsito.

Uma questão

O jornalismo da Record, como esforço de departamento, só perde da Globo. Há um trabalho de equipe muito bem distribuído no JR e Domingo Espetacular.

Será que por que não existe a alavanca do restante da programação?

Olha só

Uma novela turca ganhar o Emmy, para nós, foi alguma surpresa, porém é de se destacar o espaço que elas começam a ganhar em todo o mundo.

Reconhecidamente os seus autores são muito bons. A Televisa, por exemplo, é uma muito de olho em seus roteiros.

Mas existe outra

Espanto muito maior que o causado pelas turcas é se constatar o terreno que as produções coreanas vieram a ganhar nesses últimos tempos.

E a razão é quase a mesma: os seus roteiristas são muito bons. O mundo tem dessas coisas.

Organizado

Os especiais de fim de ano do Domingão do Faustão já estão com suas datas definidas: dia 10 de dezembro, Troféu Domingão – Melhores do Ano e, no programa seguinte, 17, a final da Dança dos Famosos, com a participação de três duplas.

Além, claro, do Troféu Mário Lago, dia 31.

Especial

Amado Batista, Rosemary, Gilliard, Sidney Magal e Sérgio Reis são alguns dos nomes já confirmados para o especial de Natal da Rede TV!, que vai homenagear o centenário de Chacrinha.

A proposta é reunir personalidades que conviveram com o Velho Guerreiro na gravação do próximo dia 5, na sede de Osasco.

Segurança

De volta à Globo, após fazer A Terra Prometida na Record, Raphael Vianna será Laerte, um segurança do bordel de Pedra Santa, em O Outro Lado do Paraíso.

O personagem irá se envolver com Duda (Glória Pires). Cenas da segunda fase da novela.

Duas coisas

Sobre o futuro, a Band já tem duas decisões tomadas:

1ª – terminando o Exathlon, voltam ao cartaz as novelas turcas;

2ª – já foi decidida a realização do segundo Exathlon.

Gravando

As gravações de Deus Salve o Rei, próxima das sete na Globo, estão acontecendo normalmente nas áreas cenográficas indoor das fictícias cidades Artena e Montemor.

O que o incêndio destruiu, e ainda será reproduzido no Estúdio A, foram os cenários interiores de um castelo, de grande importância para a história.

Até segunda ordem, a estreia continua mantida para 9 de janeiro.

Bate – Rebate

· Casa cheia no Iguatemi, em SP, terça-feira, no pré-lançamento de Os Parças, filme do Tom Cavalcante, produção da Formata…

· … Foi muito prestigiado.

· A propósito do Tom, Marcelo Marrom, Manuela Aidar, Adriana Nunes e Juliana Guimarães são nomes confirmados no seu novo programa do Multishow…

· … As gravações terão início em 18 de dezembro…

· … O nome de trabalho desse novo programa do Tom é Darci Psicanalista.

· Momentos pessoais e profissionais de grandes artistas da música serão revelados em O Gravador de Histórias, nova série do CineBrasil TV para 2018…

· … Entre eles, nomes como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Dona Militana, Roberto Mendes, Ary Barroso e Pixinguinha.

· Enquanto não começam em São Paulo as gravações de Poliana, o SBT aprimora o trabalho de texto com o elenco…

· …Mas tudo ainda com muita calma, porque a novela só estreia em maio de 2018.

· Mariana Godoy conversa com o padre Marcelo Rossi no seu programa desta sexta, a partir das 23h, na Rede TV!…

· …Durante a entrevista, ele falará sobre o processo de cura da depressão, que o fez perder 60 quilos e o afastou da mídia.

C’est fini

Parceira do GRAACC, a ESPN Brasil teve nesta quinta-feira uma programação especial para promover o Dia do Combate ao Câncer Infantil. O canal informa que todas as atrações do jornalismo contarão com matérias sobre a instituição; e Zé Elias, comentarista da casa, será o embaixador da iniciativa. No dia 6, às 19h, a ESPN Brasil exibirá amistoso beneficente do estádio do Pacaembu, em SP; que arrecadará fundos para o hospital.

Então é isso. Mas amanhã tem mais.

