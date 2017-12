O presidente Juan Orlando Hernández, que tem apoio dos Estados Unidos, pediu que seus apoiadores aguardem o final da apuração

Por Redação, com Reuters – de Tegucigalpa:

As autoridades eleitorais de Honduras parecem prestes a conceder um segundo mandato ao presidente atual nesta segunda-feira, mesmo depois de dezenas de milhares de pessoas irem às ruas nos maiores protestos realizados até o momento devido à suspeita de fraude na contagem dos votos da eleição disputada da semana passada.

O presidente Juan Orlando Hernández, que tem apoio dos Estados Unidos, pediu que seus apoiadores aguardem o final da apuração; enquanto manifestantes da oposição tomavam as ruas de todo o país para denunciar o que classificaram como uma ditadura.

Ao anoitecer de domingo, o som de cornetas, buzinas de carro, fogos de artifício e bater de panelas ecoou pela capital Tegucigalpa; desafiando um toque de recolher militar imposto para conter as manifestações que se disseminaram desde a semana anterior.

Em discurso em um evento de grande porte na capital no início do dia; o apresentador de televisão e candidato opositor Salvador Nasralla conclamou as Forças Armadas a se rebelarem; contra ordens de impor o toque de recolher e incentivou seus apoiadores a cruzarem os braços em uma greve nacional a partir desta segunda-feira.

– Peço a todos os membros das Forças Armadas que se rebelem contra seus chefes – disse Nasralla a uma multidão entusiasmada; que vaiava tropas nas proximidades. “Todos vocês aí, vocês não deveriam estar aí, deveriam ser parte do povo.”

Eleição

Nasralla acusa o governo de tentar roubar a eleição da semana passada. Imagens de TV mostraram protestos semelhantes em outras grandes cidades.

Embora não tenham surgido relatos de violência nas manifestações de domingo, centenas de pessoas foram presas e ao menos três morreram nos últimos dias.

O governo hondurenho adotou na sexta-feira o toque de recolher, que amplia os poderes do Exército e da polícia para deter pessoas e desmontar bloqueios de estradas, pontes e edifícios públicos.

No início da semana passada Nasralla pareceu ter obtido uma vitória surpreendente sobre Hernández; obtendo uma vantagem de cinco pontos com dois terços das urnas apuradas.

Cargo

Depois de uma pausa de mais de um dia sem explicação, a contagem esporádica começou a pender a favor do atual ocupante do cargo.

O tribunal eleitoral, que é comandado por um membro do partido de Hernández; iniciou uma recontagem parcial, que deve continuar até as primeiras horas de terça-feira.

No início desta segunda-feira Hernández tinha quase 43 % dos votos e Nasralla aparecia com 41,4 % com mais de 97 % dos votos apurados; segundo o site do tribunal eleitoral.

