Para garantir a oferta do medicamento tracolimo, foi feito um novo processo de compra e as entregas já estão ocorrendo em todo o país

Por Redação, com ACS – de Brasília:

A assistência aos pacientes que passam por um transplante está garantida. O Ministério da Saúde realizou a compra de dois importantes medicamentos para essas pessoas: tracolimo e micofenolato de sódio.

Além de beneficiar quem precisa, as novas compras representam uma economia anual de R$ 176 milhões. Esse valor será reinvestido integralmente em mais acesso e ampliação de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). O custo é, respectivamente, 45% e 80% menor do que as compras realizadas anteriormente.

O micofenolato de sódio foi adquirido na sexta-feira. O menor preço por unidade foi de R$ 2,19 para a aquisição de 30,4 milhões de comprimidos. A economia anual será de R$ 54,4 milhões, em relação à última compra.

Para garantir a oferta do medicamento tracolimo, foi feito um novo processo de compra e as entregas já estão ocorrendo em todo o país. Com a nova negociação, a empresa vencedora ofereceu 80% de desconto em relação ao preço anterior do medicamento, uma redução anual de R$ 122 milhões no custo para o SUS.

Câncer de próstata

Os pacientes que enfrentam o câncer de próstata poderão contar com mais uma alternativa de tratamento: nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai liberar o registro de um medicamento genérico para tratar a doença.

O acetato de abiraterona é indicado para casos em que a doença já se espalhou e persiste. A indicação é que ele seja utilizado combinado com outros remédios, como o prednisona ou prednisolona.

Com a medida, o custo do tratamento devem ser reduzidos, já que os genérios são cerca de 35% mais baratos.

A evolução da doença é impulsionada pela produção anormal de hormônios sexuais. Por isso, uma enzima presente no remédio inibe exatamente a produção desses hormônios para combater a doença.

Curtir isso: Curtir Carregando...