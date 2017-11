Na nova pesquisa, realizada em final de outubro, o ex-presidente Lula mantém a liderança folgada. Seu adversário direto, o deputado de ultradireita Jair Bolsonaro segue na disputa.

Por Redação – de São Paulo

O ex-presidente Lulz Inácio Lula da Silva seguia líder absoluto nas intenções de votos para a Presidência da República, na última pesquisa CUT/Vox Populi. Divulgado nesta sexta-feira, o levantamento foi realizado entre 27 e 30 de outubro. No período, o líder petista reúne 42% das intenções de voto, em uma lista com dez candidatos.

Nesta nova rodada, houve uma queda além da margem de erro de 2,2 pontos percentuais em relação à pesquisa de julho. Lula havia alcançado 47% na aferição passada. Em segundo lugar, em uma posição aparentemente consolidada, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) subiu de 13% para 16% entre julho e outubro. Os demais postulantes continuam embolados abaixo de 8% de citações.

A pesquisa revela, ainda, que Lula tem atualmente a menor taxa de rejeição entre os nomes testados. São 39% aqueles que não votariam no ex-presidente. A repulsa a Bolsonaro chega a 60%. Os tucanos João Doria e Geraldo Alckmin têm os piores índices (72%, igualmente). O Sudeste é a região que mais rejeita o petista: 51% dos entrevistados se recusariam a votar nele se as eleições fossem hoje. No Nordeste, o percentual é de apenas 20%.

Bolsonaro sobe

Diretor do instituto Vox Populi, Marcos Coimbra acredita que uma nova rodada de pesquisa permitirá uma avaliação mais acurada acerca das tendências do eleitorado. O próximo levantamento está previsto para o mês que vem. O levantamento de julho, lembra o cientista político, foi realizado ainda sob o impacto da decisão do juiz Sergio Moro. Ele acabara de condenar o ex-presidente a 9 anos e meio de cadeia por suposto recebimento de vantagens indevidas no apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo. O Imóvel, na realidade, nunca pertenceu ao petista.

— Uma parte expressiva da sociedade considerou exagerada e persecutória a decisão do Moro e essa percepção pode, naquele momento, ter impulsionado o apoio a Lula — acrescentou.

A candidatura de Bolsonaro, por sua vez, ganhou uma dinâmica própria, diz Coimbra. Ele considera difícil prever se ela tem ou não um prazo de validade. O diretor do Vox Populi vê paralelos com o desempenho de Fernando Collor em 1989. Atribuiu a responsabilidade pelo fenômeno ao PSDB e aliados.

— Nos últimos 15 anos, a oposição resumiu-se a ser contra Lula e o PT. Não apresentou nenhum agenda ao país, a não ser as privatizações, que podem ser realizada por qualquer um, até pelo Michel Temer. Por fim, apareceu alguém com um discurso mais verossímil para ocupar o espaço. O Bolsonaro é o legítimo sucessor do PSDB na disputa pelo antipetismo. Virou símbolo de uma campo reacionário que não tem mais vergonha de se expor — concluiu.

