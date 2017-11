De acordo com a CGU, as investigações começaram em setembro de 2016 para apurar denúncia da existência de um esquema criminoso entre empresários

A Polícia Federal e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) realizaram nesta terça-feira da Operação Laranja Mecânica para desarticular organização criminosa que fraudava licitações de serviços de transporte escolar em municípios do Rio Grande do Sul.

De acordo com a CGU, as investigações começaram em setembro de 2016; para apurar denúncia da existência de um esquema criminoso entre empresários; que tinha como objetivo fraudar o caráter competitivo de licitações nos municípios de Santana do Livramento e Dom Pedrito.

– Acordos previamente estabelecidos definiam quais as empresas ficariam responsáveis por determinadas ‘linhas’; de maneira que todas obtivessem contratos nesses municípios – diz a corregedoria.

A investigação

A investigação apurou ainda que empresas, constituídas apenas formalmente, atuavam como “fantasmas”. “Somente em 2016, o valor pago pela prefeitura de Santana do Livramento à empresa prestadora de transporte escolar ultrapassou o montante de R$ 5 milhões”.

Cerca de 150 policiais federais e seis auditores da CGU cumprem 36 mandados de busca e apreensão; cinco de prisão temporária e quatro ordens judiciais de afastamento da função pública; nas cidades de Santana do Livramento, Dom Pedrito, Rosário do Sul, São Gabriel, Alegrete e Uruguaiana.

