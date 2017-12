A Rússia considera que os inimigos do país lançaram uma “ofensiva em grande escala” tanto na esfera política como nos veículos de imprensa e no esporte

Por Redação, com EFE – de Moscou:

A Chancelaria russa afirmou nesta quarta-feira que a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de excluir a Rússia dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, em 2018, faz parte de uma campanha para expulsar o país do esporte mundial.

– Esta é uma campanha informativa que começou antes dos Jogos Olímpicos de Sochi (2014). Mas deixou de ser apenas informativa, e se tornou uma campanha para a direta expulsão da Rússia do esporte mundial – afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, em entrevista coletiva.

A Rússia considera que os inimigos do país lançaram uma “ofensiva em grande escala” tanto na esfera política como nos veículos de imprensa e no esporte.

A diplomata denunciou o uso de “mecanismos de pressão política” para que o COI punisse a Rússia pelo programa doping de Estado em Sochi.

– Observe que uma grande quantidade de atletas de diferentes países foram desclassificados por doping, inclusive nos Jogos Olímpicos. Por acaso houve uma decisão similar por parte dos organismos olímpicos? Não houve nada disso – afirmou.

Zakharova também criticou a decisão do COI de realizar em PyeongChang cerimônias especiais para os atletas que receberão as medalhas dos russos suspensos por terem consumido substâncias proibidas em Sochi.

COI

A cúpula do COI se posicionou na terça-feira a respeito das denúncias sobre a existência de um programa estatal de encobrimento de positivos nos Jogos de Sochi, mas não optou por uma punição coletiva que causasse um escândalo de grandes proporções.

A entidade condenou os atletas russos a competirem individualmente e sob bandeira neutra; o que a Rússia considerou uma “humilhação”. Após a notícia, alguns políticos russos pediram um boicote aos Jogos; embora o presidente, Vladimir Putin; sempre se oponha a essa medida.

Atletas banidos

Vinte e dois atletas russos banidos do esporte pela Comissão de Disciplina do Comitê Olímpico Internacional (COI); por doping nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014 recorreram perante o Corte Arbitral do Esporte (CAS); informou a organização nesta quarta-feira.

Aleksandr Zubkov (bobsled), Dmitry Trunenkov (bobsled), Aleksei Negodailo (bobsled); Aleksandr Tretiakov (skeleton), Elena Nikitina (skeleton), Maria Orlova (skeleton), Evgeniy Belov (cross-country skiing); entre outros, solicitaram ao CAS a suspensão da proibição vitalícia de participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

O CAS comunicou na segunda-feira que os procedimentos de arbitragem já estão em curso; e os seguintes passos em relação ao caso de cada atleta serão revelados nos próximos dias.

A isso acrescenta-se o fato de os esportistas punidos pedirem ao CAS; que tome sua decisão final antes do início dos Jogos Olímpicos em PyeongChang; que começam em 8 de fevereiro.

O COI decidiu na terça-feira suspender o Comitê Olímpico Russo por doping de Estado. Mas permitiu que esportistas russos compitam em PyeongChang 2018 sob bandeira neutra.

