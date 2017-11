Serena estava grávida há cerca de dois meses quando conquistou seu 23o título de simples de Grand Slam em Melbourne no início deste ano

A tenista ex-número um do mundo Serena Williams ainda não decidiu se participará do Aberto da Austrália de 2018, e a 12ª colocada do ranking Svetlana Kuznetsova também é dúvida para o primeiro Grand Slam do ano que vem por ter operado o pulso.

Serena estava grávida há cerca de dois meses quando conquistou seu 23o título de simples de Grand Slam em Melbourne no início deste ano; e esperava defender o título em janeiro próximo depois do nascimento de sua filha, em setembro.

– Serena está se preparando para 2018 – disse o treinador norte-americano Patrick Mouratoglou, de 36 anos, à rede CNN. “Ela está treinando e voltando à forma. Eu estarei com ela em breve na Flórida.”

– Veremos como seu corpo está reagindo e como seu nível de tênis está e tomaremos uma decisão quanto à Austrália.

A russa Kuznetsova disse à mídia de seu país que está se recuperando de uma cirurgia no pulso realizada no início deste mês; devido a lesões diversas no local e que não tem um prazo exato para voltar.

– Tive duas lesões no pulso, por isso tive que fazer a operação – contou a tenista de 32 anos e dona de dois títulos de Grand Slams.

– É um diagnóstico muito complicado. Ainda estou me recuperando; e o médico não fala de datas específicas para eu poder começar a treinar e jogar. A Austrália, muito provavelmente, vou ter que ficar fora.

O Aberto da Austrália será disputado entre os dias 15 e 28 de janeiro.

Copa Davis

Especialistas em duplas, Nicolas Mahut e Julien Benneteau foram descartados da equipe francesa; que enfrentará a Bélgica na final da Copa Davis a partir de sexta-feira.

Na escalação anunciada nesta quinta-feira, o capitão Yannick Noah escolheu Jo-Wilfried Tsonga; Lucas Pouille, Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert para o evento de três dias, em Lille.

Os belgas serão comandados por David Goffin e Steve Darcis, e Joris De Loore e Ruben Bemelmans disputarão a partida de duplas no sábado.

