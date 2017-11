A pole de Bottas foi a segunda consecutiva no ano, após tê-la conquistado também no Brasil duas semanas atrás, e a quarta da temporada

Por Redação, com Reuters – de Abu Dhabi:

Valtteri Bottas negou ao tetracampeão mundial e colega de equipe da Mercedes, Lewis Hamilton, a pole position na última corrida do ano neste sábado, mas a dupla liderou seu time para a dobradinha da largada no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

A pole de Bottas foi a segunda consecutiva no ano; após tê-la conquistado também no Brasil duas semanas atrás, e a quarta da temporada.

Sebastian Vettel, da Ferrari, vai largar em terceiro e o australiano Daniel Ricciardo; da Red Bull, completa a segunda fila do grid de largada.

Hamilton ganhou seu quarto título no Mexico no mês passado; enquanto a Mercedes conquistou seu quarto título consecutivo no mundial de construtores com três corridas de sobra.