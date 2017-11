Tavecchio, esteve sob pressão para renunciar após um empate sem gols em casa contra a Suécia deixar a seleção italiana fora da Copa do Mundo pela primeira

Por Redação, com Reuters – de Roma:

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Carlo Tavecchio, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, uma semana após a seleção nacional não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo, informou a mídia local.

O presidente da associação de árbitros, Marcello Nicchi; disse a repórteres que Tavecchio pediu demissão durante reunião da federação italiana, em Roma; segundo a agência de notícias AGI.

Tavecchio, 74 anos, esteve sob pressão para renunciar após um empate sem gols em casa contra a Suécia deixar a seleção italiana fora da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1978.

O técnico Gian Piero Ventura foi demitido na quarta-feira passada.

Técnico é expulso

O treinador do Valencia, Marcelino, foi expulso da área técnica por reclamação e não viu de perto seu time conquistar uma vitória pouco merecida por 2 a 0 sobre o Espanyol no domingo; que mantém a equipe próxima do Barcelona na tabela antes do confronto entre os líderes do Campeonato Espanhol na próxima semana.

Um foguete de Geoffrey Kondogbia colocou o Valencia a caminho da vitória na metade do segundo tempo; logo depois de Marcelino ser expulso pelo árbitro, e Santi Mina deu números finais à partida no fim.

Marcelino, que optou por poupar o artilheiro Simone Zaza e o ponta Gonçalo Guedes, viu seu time resistir a uma série de tramas de ataque dos anfitriões durante toda a partida.

Gerard Moreno acertou a trave, enquanto Sergio Garcia e o ex-jogador do Valencia Pablo Piatti erraram o alvo por pouco.

Mas após a expulsão do treinador, que não poderá comandar o time contra o Barça; o meio-campista francês Kondogbia abriu o placar com um tiro de fora da área aos 21 minutos da segunda etapa, seu terceiro gol na temporada.

E Mina aproveitou falha defensiva de Victor Sanchez do Espanyol aos 37 da segunda etapa para selar a oitava vitória consecutiva do Valencia; que agora emerge como candidato improvável ​​para incomodar o Barcelona no topo da tabela do Espanhol.

– Tivemos que trabalhar muito para conseguir esta vitória. Não fomos bem no primeiro tempo. Mas conseguimos lidar, nos manter compactos e jogar de igual para igual – disse Mina a jornalistas.

– No segundo tempo tivemos mais a bola; ficamos mais confortáveis ​​e conquistamos três pontos nesse estádio bem complicado.

Real Madrid

O Real Madrid e o Atlético de Madri agora estão a dez pontos dos catalães depois de ficarem no zero durante o dérbi madrilenho de sábado.

O Barça lidera a classificação com 34 pontos em 12 jogos, o Valencia é o segundo com 30; enquanto o Real é o terceiro e o Atlético o quarto, ambos com 24. O Valencia recebe o Barça no próximo domingo.

Curtir isso: Curtir Carregando...