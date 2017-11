Citando uma autoridade da Presidência da Coreia do Sul, a Yonhap disse que a opção de não realizar as manobras tem sido avaliada “há muito tempo”

Por Redação, com Reuters – de Seul:

A Coreia do Sul está cogitando suspender um exercício militar rotineiro com os Estados Unidos no ano que vem para minimizar o risco de uma reação agressiva da Coreia do Norte durante a Olimpíada de Inverno que sediará, disse a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta quinta-feira.

A Coreia do Norte critica os exercícios militares regulares entre os sul-coreanos e forças dos EUA por vê-los como preparativos para invadi-la; e em algumas ocasiões realizou testes de mísseis ou adotou outras ações beligerantes em reação.

Os Jogos de Inverno acontecerão na Coreia do Sul entre 9 e 25 de fevereiro, e a Paralimpíada entre 8 e 18 de março.

Citando uma autoridade da Presidência da Coreia do Sul, a Yonhap disse que a opção de não realizar as manobras tem sido avaliada “há muito tempo”.

O gabinete da Casa Azul, a sede presidencial, disse em um comunicado que nenhuma decisão sobre o exercício foi tomada. Autoridades do Ministério da Defesa não quiseram comentar.

Os militares sul-coreanos e norte-americanos costumam realizar um exercício militar em março e abril; chamado Determinação Chave e Cria de Águia, que envolve cerca de 17 mil militares dos EUA e mais de 30 mil sul-coreanos.

A Coreia do Sul espera que a participação norte-coreana nos jogos ajude a melhorar o relacionamento desgastado entre os vizinhos. Seul disse que qualquer atleta norte-coreano habilitado para a competição será bem-vindo.

Uma dupla de patinação artística da Coreia do Norte se classificou para competir. Mas sua participação não foi confirmada.

Tensões

As tensões se elevaram na Península Coreana no último ano; já que Pyongyang está desenvolvendo armas nucleares e mísseis em desafio à condenação internacional; e a sanções da Organização das Nações Unidas (ONU).

Embora a Coreia do Norte não tenha feito testes nos últimos dois meses; o país disse várias vezes que nunca abdicará de suas armas; que considera necessárias para se proteger do que vê como uma agressão dos EUA.

Curtir isso: Curtir Carregando...