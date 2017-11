O novo diretor ainda prometeu trabalhar para acabar com o que chamou de infeliz disputa institucional entre as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, afirmou nesta segunda-feira que vai buscar o combate “incansável” da corrupção no país, que vai continuar como prioridade em sua gestão à frente da corporação.

– É nesse espírito de equipe, todos unidos, que buscaremos o combate incansável à corrupção no Brasil; o que continuará sendo a agenda prioritária da Polícia Federal, tendo como premissa a continuidade de operações especiais, tais como Lava Jato; Cui Bono (e tantas outras) – disse Segóvia, durante cerimônia de transmissão de cargo no Ministério da Justiça.

O novo chefe da PF destacou que, “nesse vendaval de dúvidas e de questionamentos” em relação ao futuro da instituição; gostaria de reafirmar a postura de obedecer sempre e estritamente as leis e a Constituição no país; mantendo a hierarquia e a independência no exercício do dever.

Missão

Cumprimentando o presidente de facto Michel Temer, presente ao encontro; Segóvia afirmou que aceita com imensa honra e senso de responsabilidade a missão de comandar a PF. Ele disse que atuará no combate ao crime organizado e citou especialmente a Lava Jato; embora não tenha dado detalhes.

O novo diretor ainda prometeu trabalhar para acabar com o que chamou de infeliz disputa institucional entre as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

