Após Flynn se declarar culpado, presidente publica série de declarações no Twitter e acaba se comprometendo ao afirmar saber que seu ex-conselheiro mentiu para a agência federal

Por Redação, com Reuters e DW – de Washingto/Nova York:

Uma série de tuítes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma investigação a respeito dos contatos de sua campanha de 2016 com a Rússia causou preocupação em parlamentares republicanos e democratas no domingo, e o senador republicano Lindsey Graham disse que Trump pode estar correndo um “risco” ao comentar o inquérito.

– Eu diria simplesmente isto ao presidente: existe uma investigação criminal em andamento – disse Graham no programa Face the Nation da rede CBS.

– Você tuita e comenta investigações criminais em andamento por sua própria conta e risco – acrescentou.

Na manhã de domingo Trump escreveu no Twitter que nunca pediu a James Comey, ex-diretor do FBI; para parar de investigar Michael Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional presidencial; uma declaração que se choca com um relato do próprio Comey.

Esse tuíte se seguiu a outro de sábado no qual Trump escreveu: “Tive que demitir o general Flynn porque ele mentiu ao vice-presidente (Mike Pence) e ao FBI”.

Especialistas jurídicos e alguns parlamentares democratas disseram que, se Trump sabia que Flynn mentiu à Polícia Federal; e depois pressionou Comey a não investigá-lo; isso poderia dar respaldo a uma acusação de obstrução da justiça.

O advogado de Trump, John Dowd, disse à agência inglesa de notícias Reuters em uma entrevista concedida no domingo; que ele rascunhou o tuíte de sábado e “cometeu um erro” ao redigi-lo.

– O erro foi que eu deveria ter colocado a mentira ao FBI em uma linha separada referente à sua declaração – disse Dowd. “Ao invés disso, coloquei tudo junto e isso fez vocês enlouquecerem. Tuíte é taquigrafia”.

Dowd disse que a primeira vez que o presidente tomou conhecimento de que Flynn mentiu ao FBI foi quando este foi acusado.

Casa Branca

Ele complicou o assunto ainda mais ao dizer que em janeiro a então secretária de Justiça, Sally Yates; informou Don McGahn, conselheiro da Casa Branca, que Flynn disse a agentes do FBI a mesma coisa que disse a Pence; e que McGahn relatou sua conversa com Yates a Trump. Ele disse que Yates não caracterizou a conduta de Flynn como uma violação legal.

Dowd afirmou ter sido a primeira e última vez que redigiu um tuíte para o presidente.

– Assumirei a responsabilidade. Lamento ter desorientado as pessoas.

Yates não respondeu a um email pedindo comentário, um advogado de McGahn não respondeu a pedidos de comentário e a Casa Branca tampouco respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Curtir isso: Curtir Carregando...